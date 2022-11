Es generando ingresos

En los últimos días el Gobierno hizo público las Bases para su Plan de Desarrollo. Este documento recoge las conclusiones que han resultado de los llamados Diálogos Vinculantes de las últimas semanas. Una primera mirada deja claro que se trata de un planteamiento muy ambicioso que pretende dar respuesta a un sinúmero de falencias. A lo largo del documento se menciona infinidad de veces el tema del cambio climático y la prioridad que se le quiere dar a la sostenibilidad ambiental y a la transición hacia una economía ‘descarbonizada’. Garantías de todo tipo a poblaciones vulnerables, inclusión, equidad, justicia son términos que se mencionan por todos lados.

Mal se haría criticando el querer dar solución a este tipo de problemas, pues es indiscutible que es mucho lo qué hay que hacer en estos frentes. Es decir, las intenciones son buenas y sería muy positivo que Colombia avanzara en todos ellos. Algunas preguntas que surgen son ¿con qué recursos se van a conseguir tantos y tan ambiciosos objetivos?, ¿cuánto tiempo se requiere para lograr estos propósitos?, ¿contamos con la capacidad institucional para ello? En fin, un sinnúmero de preguntas concretas que no tienen respuestas claras.

El presidente Petro afirma ser un seguidor muy entusiasta de la economista Mariana Mazzucato y ella ha sido muy clara en afirmar que se requiere crear riqueza para poder hacer partícipe a todos del progreso. De otra parte, Petro en la asamblea de la Andi fue muy contundente en afirmar que considera que solo la industria y la agricultura crean riqueza y que los demás sectores solo la movilizan.

Pues bien, poco se habla en las bases del plan sobre cómo se va a lograr esa ‘reindustrialización’ que quisieran y menos de cómo se va a impulsar la agricultura empresarial que podría crear riqueza. Hablan de los campesinos, de la necesidad de vías terciarias, de los saberes ancestrales y etc., etc. y está bien que se de atención a estos temas, pero no es con ello que se va a crear la riqueza que se requiere para lograr metas como la de que las exportaciones menores representen más del 50% de los ingresos de ventas al exterior. Temas como la investigación agropecuaria, algo esencial para dinamizar el agro, si acaso tiene alguna mención en el documento. De igual manera la política industrial, y posibilidades como el del llamado near shoring brillan por su ausencia.

El sector de servicios, que es, posiblemente, uno de los que más potencial tiene no aparece en las bases del plan. Servicios de logística, servicios de salud, servicios de múltiple índole en el mundo digital deberían ser objeto de atención explícita.

En fin, loables los propósitos del plan pero es fortaleciendo la economía como se genera ingresos con lo que se puede lograr al menos una parte de tan ambiciosos planteamientos.

Ricardo Villaveces P.

Consultor privado