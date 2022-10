Por ahí no es la cosa

Al presidente había que darle tiempo antes de cuestionarlo. Era razonable pensar que una vez en el poder iba a reconocer que debe tener en cuenta a todos y, de otra, que la campaña había terminado. Además, que las instituciones colombianas no le dan al presidente poderes omnímodos y que debe ajustarse a las normas y las leyes. Pues bien, las señales que viene dando son muy preocupantes.

Discursos como el de Caldono muestran un desprecio por las instituciones y una absoluta falta de entendimiento de su papel como presidente de todos los colombianos. Fue un discurso de campaña, lleno de afirmaciones agresivas y cuestionables que poco consiguen y, en cambio, generan más desasosiego y desconcierto.



Afirmaciones tan simplistas como atribuir la desaceleración de la economía solo a la elevación de las tasas de interés, además de mostrar desconocimiento con lo que está ocurriendo con el consumo y, en particular con el crédito, que ha crecido a ritmos muy preocupantes, lo que muestra es un desconocimiento completo de las complejidades que vive el mundo y que están llevando a todas las economías a una caída muy marcada en su crecimiento.



Sus afirmaciones han generado inquietudes sobre su posición frente a la independencia del Banco de la República, que pareciera estar dispuesto a cuestionarla. La insistencia en esas posiciones fundamentalistas acerca del tema energético ya se traduce en temas concretos como la desvalorización de las acciones de Ecopetrol, en momentos en que todo indicaría que hay que hacer lo contrario y es aprovechar “el cuarto de hora” del mercado de los combustibles fósiles, incluso para financiar la transición hacia las energías más limpias.



Los errores y equivocaciones que el presidente y algunos de sus ministros producen todos los días ya se están reflejando en muchos frentes. No es solo sobre el valor de Ecopetrol, sino sobre la prima de riesgo de los créditos de Colombia y, como se ha visto en los últimos días, en un incremento de la tasa de cambio a ritmos muy superiores a los del resto de las economías.



Por otra parte, haría muy bien el gobierno en hablar con los empresarios de todos los sectores para que entendiera lo que ya está ocurriendo y es la paralización de los proyectos nuevos. En todos lados lo que se encuentra es una actitud de incertidumbre y cautela que lleva a frenar o postergar las inversiones nuevas. ¿Será así que el gobierno pretende crear riqueza, empleo y recursos tributarios?



Como bien decía un exministro chileno en días pasados el crecimiento y el progreso se logra con reglas de juego de buena calidad, y estas surgen de un sistema político también de buena calidad. Lamentablemente no es en esa dirección que están marchando las cosas con este gobierno.



Ricardo Villaveces P.

Consultor privado