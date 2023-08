Tiempo de las instituciones

Como sería de motivador estar escribiendo sobre los progresos de Colombia, sobre avances significativos en los social, en lo económico y en lo ambiental.



Lamentablemente, con un año de gobierno se ve poco progreso y, en cambio, un retroceso acentuado en muchos frentes. La seguridad, especialmente, se salió de las manos del gobierno y las perspectivas son muy preocupantes.

No solo por la profusión desordenada de todo tipo de procesos sin lineamientos ni compromisos precisos, generando confusión y mensajes muy negativos para quienes cumplen la ley.



Lo más preocupante, es que las fuerzas armadas y de policía no tienen un mandato claro. Perdieron, como lo han dicho conocedores del tema, cerca de 2.000 años de experiencia al descabezar cincuenta generales con una experiencia de cuarenta años en promedio, y el ministro ha mostrado que no es la persona para desempeñar ese cargo.



El caos autoinfligido en que se encuentra el gobierno ha debilitado su gobernabilidad y, como se viene diciendo, puede crear una situación similar a la del proceso 8.000. Si así fuera, al presidente le tocará dedicar mucho de su energía a defenderse entorpeciendo la marcha del gobierno. En este caso, además, las diferencias con ese proceso van en su contra. Samper tenía mayorías en el Congreso y el apoyo de los grandes empresarios.



Petro se ha enemistado con los medios de comunicación y las normas relacionadas con financiación ilegal de las campañas se endurecieron de manera muy severa.



Sin embargo, hay algo muy positivo y es que se viene reafirmando la solidez de nuestras instituciones. Los resultados de las elecciones se aceptaron sin discusión, las cortes e incluso el Congreso vienen actuando con independencia y el gobierno, a pesar de su retórica, ha respetado la Constitución y dice que lo seguirá haciendo. Con excepción de los extremistas de siempre, los líderes en los diferentes sectores y los formadores de opinión han manifestado que deben ser las instituciones las que establezcan lo que haya que definir en el caso de este gobierno y de todos los implicados en la cadena de escándalos.



Ese es el camino correcto. Poco favor se le hace al país pidiendo la salida del presidente, radicalizando las posiciones en la opinión y creando condiciones para más conflictos entre los colombianos.



Lo que hay es una gran oportunidad para que las instituciones salgan fortalecidas. Un debido proceso y unas garantías para los involucrados, además de una investigación seria sobre la gran cantidad de pruebas, indicios e implicados deberá permitir a las cortes tomar las decisiones que sean del caso. Y, si el tema llega a la Comisión de Acusaciones, será la oportunidad para este cuerpo de demostrar que tiene razón de ser su existencia. Lo que menos requiere Colombia es más polarización y conflicto.



RICARDO VILLAVECES P.

Consultor privado