Finalmente, Colombia va a tomar decisiones. Decisiones que habría que preguntarse qué tan informadas y razonadas van a ser y son muchas las dudas que surgen al respecto. Es fácil ver que se ha caído en esas tendencias donde las decisiones poco tienen que ver con la razón y los argumentos y mucho con las emociones, con asuntos como las llamadas corrientes identitarias (identificación con grupos en particular y con sus posiciones sin cuestionarse la validez o razonabilidad de lo que plantean). Por eso se acogen propuestas sin sentido ni fundamento a pesar de lo irreales, solo porque las hace alguien de un grupo con el cual se identifica sin cuestionar su conveniencia.

Muchos parecen haber decidido por quien van a votar y las encuestas vienen mostrando resultados bastante similares.

¿Quiere decir eso que ya está todo jugado y que Petro está elegido? No parece que eso sea así. La Silla Vacía viene haciendo desde febrero pasado un ejercicio interesante con los resultados de las diez firmas encuestadoras más importantes para sacar un indicador ponderado de quienes manifiestan intención de votar. Incluye los indecisos y los que han dicho que votarán en blanco. Lo primero que se puede afirmar no es nuevo y es que es muy improbable que haya un presidente electo en la primera vuelta. Por el otro lado, la suma de Petro y Gutiérrez no pasa del 64 %. Es decir que, para la segunda vuelta, si es que ellos dos son los que pasan, el 36 % de los votantes estarán definiendo su posición y estarán definiendo los resultados.

Aunque no se pueden excluir las sorpresas lo más probable es que así sea la segunda vuelta. Ese 36 % definirá quien conducirá a Colombia. En un escenario muy desafiante en lo nacional y muy turbulento y retador en lo internacional. Se requiere buena administración pública, realismo, habilidad para trabajar en equipo y rodearse bien, pues los temas son tantos y tan complejos que sin la capacidad de unir difícilmente se podrá salir adelante.

No son tiempos para las utopías (trenes imaginarios), ni para tomar decisiones costosísimas en temas económicos y sociales, como el desmonte abrupto de la industria petrolera, por solo mencionar un par de propuestas. Menos aún para la improvisación e incompetencia para la administración de lo público y para trabajar en equipo, como ya lo vimos en Bogotá.

De ese 36 % habrá quienes se van con Petro o votarán en blanco. Sin embargo, hay suficientes votantes que entenderán la inconveniencia de ese gobierno populista. Si Gutiérrez pretende ganarse esos votos tiene que mostrar que entiende y acoge las inquietudes de ese 36 % y capacidad de liderazgo para rodearse bien y para ser un factor de unión en estos tiempos tan complejos.

Ricardo Villaveces P.

Consultor privado