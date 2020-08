Un buen ejemplo

Saturados por las noticias de masacres, corrupción, y peleas de políticos, entre otras, es alentador ver cosas positivas que también ocurren en el país. Una de esas es la celebración de los primeros cincuenta años de Fedesarrollo. Que el país cuente, de acuerdo con el ranking que hace la Universidad de Pensilvania, con el mejor “tanque de pensamiento” de Latinoamérica y el Caribe es algo que nos debe enorgullecer.



Pero no es solo cuestión de distinciones, sino que, como bien lo han señalado analistas nacionales y extranjeros, la entidad ha jugado un papel muy relevante en la construcción de uno de los grandes activos que tiene Colombia como es el de la estabilidad macroeconómica. Y no es solo por los estudios realizados, las misiones especializadas en que ha participado y las recomendaciones que ha venido haciendo a gobernantes y legisladores, sino por la oportunidad que ha dado a un numeroso grupo de colombianos altamente calificados para trabajar en el mejoramiento de la calidad de las políticas públicas. Contribuir a la formación de esa tecnocracia que tanto admiran los observadores extranjeros y que ha sido esencial en la estabilidad institucional de Colombia es uno de los logros importantes de esta entidad.



Fue la visión de ese gran empresario y dirigente vallecaucano, Manuel Carvajal, quien comprendió la importancia e impulsó la propuesta que, en 1970, le hacía un joven economista que venía de ser secretario económico de Lleras Restrepo, Rodrigo Botero, de conformar ese centro de pensamiento que no existía en la Colombia de los sesentas. De ese momento a hoy son innumerables las contribuciones que ha hecho la entidad, no solo en temas de macroeconomía sino en asuntos de política social, ambiental, infraestructura, sector rural, mejoramiento de las instituciones y, mas recientemente, en campos como el de la lucha contra la corrupción. La reputación de la entidad ha seguido creciendo y quienes toman decisiones de política pública, pero también los empresarios que requieren de análisis serios y objetivos de la economía y sus perspectivas, ven en Fedesarrollo un referente y una guía que les ayuda en su gestión.



Lo anterior ha sido posible por que la entidad ha construido a lo largo de sus cincuenta años una gran credibilidad sustentada en una independencia y una transparencia total en su forma de actuar. Todos los resultados de los trabajos que realiza son públicos, sin importar si pudieran estar en contradicción con los intereses de quien los haya financiado y en su elaboración lo que prima es su calidad técnica. Los problemas de financiación a lo largo de su historia han sido muchos, pero la reputación de la entidad y los esfuerzos administrativos siempre le han permitido superarlos y mantener la independencia para ver, cada vez con mas optimismo, la larga vida que le espera. Este es un ejemplo que tanto a nivel central como en las regiones otros deberían seguir para fortalecer la gestión pública y contar con mas y mas profesionales que conozcan a profundidad la problemática nacional y contribuyan a su solución.