Un desafío prioritario

Desesperados por lo que venían sintiendo, los colombianos respondieron en 2018 a la llamada Consulta Anticorrupción con más de once millones seiscientas mil personas expresando su rechazo y desesperación. A lo largo del último año fueron muchas las encuestas que se hicieron indagando sobre los temas de mayor preocupación y la corrupción apareció siempre en los primeros lugares. Esa angustia se expresó masivamente al respaldar con una altísima votación a Hernández, cuyo único argumento era luchar contra este flagelo.

Después de los resultados de la consulta de 2018 se hubiera esperado una respuesta clara del Congreso impulsando iniciativas en esta dirección. No pasó nada de eso. Solo discursos y más discursos. En el Gobierno estaban puestas las esperanzas y, a estas alturas, era el momento para una rendición de cuentas mostrando los logros alcanzados.



En lugar de esto, escándalos y más escándalos algunos de magnitudes inconmensurables. No son solo las barbaridades que se vieron en el caso de Centros Poblados, donde pretendían robarse más de un billón de pesos (no solo los $70.000 millones del anticipo), en un asunto como la conectividad rural. Son casos aberrantes como el de los Ocad y los recursos para la paz que ascienden, según los medios, a más de $500 mil millones. Mas grave aún, este caso estaría involucrando a Planeación Nacional y los señalamientos llegan al más alto nivel relacionando, incluso, al director saliente con las cúpulas de las entidades de control. Como si fuera poco, el caso del senador Castaño, sindicado de tener montada toda una empresa criminal, se complica todos los días y aparecen cifras gigantescas de contratación manejadas con artimañas, como están denunciando en el caso de Telecafé y estos son solo algunos casos emblemáticos.



Petro habla de un papel más protagónico del Estado en temas críticos. Asimismo, manifiesta que quisiera tener como consejera a la economista Mariana Mazzucato. Ella es, sin duda, un personaje en el ámbito económico. La oyen gobiernos y empresarios y hay quienes la ven como futuro premio Nobel en esta disciplina. Sus planteamientos son interesantes y pueden tener efectos muy positivos. La Unión Europea, por ejemplo, con su asesoría busca alcanzar metas ambiciosas en el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas. Ella propone darle a los gobiernos un papel de emprendedores moviendo la sociedad en el logro de grandes propósitos que tengan muchos impactos por sus encadenamientos.



Como planteamiento es bien interesante. Sin embargo, ¿cómo se pueden lograr esos grandes proyectos movidos por el Estado, Misiones las llama ella, si la corrupción se está carcomiendo las instituciones? Luchar con eficacia y contundencia contra la corrupción debería tener una altísima prioridad para el nuevo gobierno si de verdad quiere unir el país y lograr que sus planteamientos se conviertan en realidades.



Ricardo Villaveces P.

Consultor privado.