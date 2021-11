Una tarea ineludible

En estos días tuve la oportunidad de hablar con una geóloga experta en vulcanología y le preguntaba si las erupciones, casi simultáneas que han mostrado los medios, tenían relación entre si. Me contestó que eso era algo que siempre ha ocurrido y que la diferencia radicaba en que ahora tenemos internet e información en tiempo real. A ratos me pregunto si con la corrupción no sucede algo parecido. Hoy los medios y las redes sociales nos abruman con noticias sobre esa maldición y tenemos la sensación de que es algo que se salió completamente de las manos.

La impresión general es que en el pasado había casos de corrupción, pero estaban, como decía Turbay, "dentro de sus justas proporciones". Cuando se habla con personas que desempeñaron cargos públicos hace mas de veinte años ellos dicen que no percibieron que la corrupción como algo grave durante su gestión. Todo indicaría entonces que estamos frente a un fenómeno que ha crecido de manera desbordada y que afecta todos los estamentos. En la administración pública hay corrupción a nivel nacional, pero también es muy grave en los gobiernos locales. Y el sector privado no se escapa de esta desgracia. No solo por que allí está la contraparte de muchos de los negociados con dineros públicos, sino por que al interior de las actividades puramente privadas también se dan casos de corrupción.

El tema es grave y no se soluciona con mas leyes y normas orientadas a endurecer las penas, cuando hay el grado de impunidad que tenemos. Por eso es tan importante que las campañas y todos aquellos que pretenden regir los destinos de este país estudien el tema y las propuestas de quienes vienen trabajando en este campo. Afortunadamente, hay diagnósticos serios que ilustran el camino.

Liderado por Fedesarrollo y con participación de Transparencia por Colombia, De Justicia y la Misión de Observación Electoral, MOE, se conformó una misión de expertos que a lo largo del último año estudió a fondo el tema; se estudiaron experiencias de otros países y se hicieron entrevistas a personas con conocimientos útiles para este propósito. El resultado es un conjunto de recomendaciones, unas de corto plazo, otras de mas largo plazo, unas mas factibles de implementar y otras con un proceso mas complejo por delante. Lo importante es que son concretas y abarcan temas no solo sobre contratación, sino tan determinantes como los relacionadas con el sistema electoral y la financiación de las campañas.

Son propuestas serias y producto del análisis y la investigación. Ojalá sean acogidas por quienes pueden contribuir a mejorarlas y luego a su implementación. El espacio en esta columna no permite comentarlas, pero recomiendo consultar en www.fedesarrollo.org los planteamientos y documentos que las acompañan. Esta debería ser una tarea obligada para los todos los candidatos y sus equipos.

Ricardo Villaveces P.

Consultor privado