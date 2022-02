¿Cómo mitigar el efecto de la inflación en la pobreza?

Las cifras salieron publicadas en letra molde en todos los periódicos desde que las lanzó el Dane el fin de semana pasado: la inflación mensual de enero fue de 1,67% y la anual de 6,94%. Aunque algunos se sorprendieron con los titulares, no debió ser así para el ciudadano de a pie que lo viene sintiendo en el bolsillo hace doce meses.

Si detallamos en los datos del Dane, entendemos lo que representa esta situación para la población pobre y vulnerable: el componente según división de gasto con mayor inflación anual fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas (19,9%), y si aumentamos aún más el zoom, vemos que por subclase las mayores variaciones se vieron en los precios de la papa (140%), aceites comestibles (48%), carne de res y derivados (34%) y frutas (28%); todos estos bienes, sin excepción, forman parte de canasta de pobreza extrema. Adicionalmente, al observar las cifras por clases sociales, vemos que la inflación general es más alta en pobres (8,2%) que en las clases media y alta (7,1% y 5,5%).



La situación es muy grave; para que el lector se haga una idea, en la década anterior a la covid, la inflación (que no fue alta) contrarrestó cerca de la mitad del efecto reductor de pobreza del crecimiento. En ese orden de ideas, este año esperaríamos que contrarreste casi todo, sino todo, el efecto reductor de la pobreza que traía la reactivación del PIB.



Aunque le quedan pocos meses a este gobierno, quiero proponerle una estrategia de mitigación para 2022 que consta de 3 pasos:



1) Articular en la estrategia todos los programas: es decir Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor e Ingreso Solidario, y no solo jugar con este último cuya cobertura es cerca de la mitad del total de los programas.



2) Elevar nivel de ingreso corriente del mayor número de hogares pobres por todos los canales posibles: ajustar los montos de todos los programas de transferencias monetarias mencionados a la variación del IPC de hogares pobres (actualmente la ley solo obliga a que se haga en Familias en Acción).



3)Ampliar cobertura: llevar a cabo la ampliación de cobertura de Ingreso Solidario en hogares pobres y pobres extremos prevista por el gobierno, incluyendo a venezolanos regularizados en esta condición.



El gobierno propuso arrancar por el punto 3. Lo que le recomiendo es que, dada su restricción presupuestal, operativa y temporal, empiece por el punto 1 en secuencia estricta hasta gastar todo su presupuesto.



El gobierno hoy tiene presupuesto para el ajuste por inflación de Familias en Acción y para la ampliación de cobertura de Ingreso Solidario, por tanto, el esfuerzo adicional, que en un cálculo a mano alzada estimo en alrededor de 1,2 billones de pesos, correspondería al ajuste por inflación de los demás programas.



La tarea no es fácil, pero sin duda está en el rango de lo posible.



ROBERTO ANGULO

Socio Fundador Inclusión SAS

