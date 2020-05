La reactivación económica

La Administración Duque está adelantando de manera muy adecuada la tarea de enfrentar el covid-19 tanto en el ámbito de salud que es su prioridad, como en los apoyos a los grupos más vulnerables de la población y en su estrategia de reactivación gradual de la economía. Para desarrollar la estrategia frente al covid-19, su enfoque ha sido técnico, decidido y, a la vez, pragmático.

El aislamiento ha permitido al Ministerio de Salud y a las administraciones locales adelantar las importaciones de ventiladores, adecuar las facilidades en hospitales y Unidades de Cuidado Intensivo para atender los pacientes y desarrollar las pruebas de presencia del virus. En términos de resultados, si bien debe tenerse en cuenta que no se ha logrado “aplanar la curva”, los indicadores tales como la tasa de incremento de mortalidad por el virus y el número de casos de contagio por millón de habitantes señalan que el control del virus en Colombia es, hasta ahora, relativamente exitoso en el contexto regional y aun mundial.



De igual manera, debe destacarse la labor de la Administración Duque en el frente de los apoyos a los grupos de menores ingresos. Se está culminando la entrega del tercer contado a familias pobres a través de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adultos Mayores, además de devoluciones del IVA a los estratos 1 y 2, y se ha puesto en marcha programa de ingreso solidario dirigido a informales que no se encontraban cubiertos por ningún programa público.



El conjunto de estos programas cubre cerca de siete millones de familias. Además, se están otorgando apoyos alimentarios y facilidades para el pago de los servicios públicos y otros subsidios por parte de los gobiernos locales.



En cuanto a la economía, la prioridad gubernamental ha girado en torno a salvaguardar el empleo y el pago de salarios a los trabajadores. Un mecanismo puesto en marcha ha sido el de otorgar garantías hasta por 90% de los préstamos que otorgue el sector bancario a las pequeñas y medianas industrias. Estas acciones se están complementando con el apoyo al pago de nóminas hasta por el 40% de un salario mínimo de las empresas que hubiesen registrado en abril una caída de más del veinte por ciento de las ventas frente al mismo mes del año anterior.



El paso siguiente del gobierno es la apertura gradual de los sectores productivos con los debidos protocolos, lo cual se acelerará a partir del mes de junio. El proceso de apertura más avanzado está en la construcción y, sobretodo en la de edificaciones. Para consolidar la reactivación de este sector, el Gobierno Nacional lanzó nuevo programa de 200.000 subsidios para la compra de vivienda de aquí a los próximos dos años. Serán 100 mil subsidios para VIS para familias con ingresos menores a cuatro salarios mínimos y otros 100 mil subsidios serán para familias de cualquier nivel de ingreso que deseen adquirir una vivienda No VIS de hasta $438 millones. En adelante, el gran reto es la reactivación de otros sectores de la economía. Por lo demás, debe reconocerse que la estrategia gubernamental se viene adelantando, de manera prudente y previsiva, dentro del marco permitido por la Regla Fiscal, lo que, además, refleja una posición acorde con una restricción presupuestal responsable para el país.



Roberto Junguito Bonnet

Exministro de Hacienda