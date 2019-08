El tema del desempleo aparece de nuevo en las encuestas como la principal preocupación de los colombianos.



Este resultado no debe sorprender cuando se considera que, en junio, la tasa de desempleo para el total nacional fue del 9,4%, en tanto que en el mismo mes del 2018 esta había sido del 9,1%.

Este resultado, según el Dane, significa que en junio de 2019 la población desocupada se ubicó en 2,4 millones de personas, con un incremento de 95.000 personas frente al mismo mes del año anterior, concentrándose en el rango de edad de 25 a 54 años, y con una distribución mayor en las mujeres que en los hombres.



Esta situación del desempleo en el total nacional se torna aún más compleja cuando se tiene en cuenta que la falta de empleo provoca una salida de la fuerza de trabajo de personas que se encuentran en edad de trabajar y que dejaron de buscar empleo.



En efecto, el Dane agrega que, en junio de 2019, la población inactiva, en el total nacional, se ubicó en 14,4 millones de personas con una variación de 3,1% y un incremento de 431.000 personas, resaltando que la mayoría de las personas (325.000) que están entrando a la inactividad han participado en el mercado laboral en el pasado.



Pero, la realidad es que el alto desempleo de Colombia es un problema estructural que no se ha podido resolver, cuando se tiene en cuenta que la tasa más baja para el mes de junio desde el 2010 ha sido del 8,6% en el 2015.



De acuerdo a las comparaciones internaciones que adelanta la revista The Economist, la tasa de desempleo nacional registrada en Colombia en el mes de junio es una de las más altas al compararse con el registro de más de 40 países avanzados y emergentes, para los cuales publica estadísticas la prestigiosa revista.



De acuerdo con The Economist, Suráfrica con 29% tiene la tasa de desempleo más alta, seguida de Grecia (17,6%), España (14%), Turquía (13%), Brasil (12,1%), Argentina (10,1%), Italia (9,7%) y Colombia (9,4%). Como contraste, cabe resaltar que Estados Unidos, que hace unos pocos años tenía una tasa de desempleo similar a la de Colombia, la ha logrado reducir al 3,7%.



Por su parte la de China alcanza el 3,6%, el promedio de la Zona Euro, que ha tenido un comportamiento económico mediocre, registra el 7,5% y los países del Este Asiático una tasa promedio del 3,5%.



Los estudios clásicos sobre el empleo en Colombia señalan que para reducir la tasa de desempleo se requiere tanto de un acelerado crecimiento de la economía de más del 4% anual, como de políticas que estimulen la contratación de mano de obra.



La literatura económica también señala que los incrementos de los salarios elevan el costo de la mano de obra y desestimulan el empleo. No obstante, que la economía se viene recuperando, el aumento de la tasa de desempleo en Colombia en junio puede haberse originado en el incremento del salario mínimo para el año en curso, el cual se elevó por encima del aumento de la inflación y de la productividad de la mano de obra.



La propuesta del Centro Democrático de establecer una prima salarial, de ser aprobada en el Congreso, muy seguramente, incrementaría el desempleo en Colombia.



Roberto Junguito Bonnet

Exministro de Hacienda