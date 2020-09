En el mes de julio la tasa de desempleo nacional fue 20,2% registrando un incremento de 9,5 puntos porcentuales frente a la cifra del mismo mes de 2019 (10,7%).



Tanto el nivel como el incremento anual en la tasa de desempleo de Colombia son de los más altos registrados entre los más de cuarenta países avanzados y emergentes sobre los cuales lleva estadísticas la reconocida revista The Economist.



Se encuentra que el segundo país con mayor aumento en la tasa de desempleo después de Colombia fue Filipinas que tenía una tasa de desempleo del 5,5% a mediados del 2019 y registró el 17,7% a mediados del 2020 y luego los Estados Unidos cuya tasa pasó del 3,7% en julio del 2019 al 10,2% en igual mes del año en curso.



Entre los países de América Latina sobresale el caso de Chile que a mediados del 2019 tenía un desempleo del 7,2% y en este año alcanzó el 12,2%.



En otras regiones los incrementos en la tasa de desempleo, a pesar de la Pandemia, han sido inferiores.



En China la tasa de desempleo entre mediados del 2019 y 2020 transitó del 3,6% al 3,8%, en la Zona EURO del 7,5% al 7,8%, en Rusia pasó del 4,5% al 6,1%, y en India no se incrementó.



Desde el punto de vista económico se espera que los mayores incrementos registrados en las tasas de desempleo estén ubicados países cuyas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto hayan registrado las mayores caídas a raíz de la Pandemia.



Tal ha sido el caso en Los Estados Unidos que pasó de registrar tasas de crecimiento del PIB cercanos al 2,3% a mediados del 2019 a -9,5% en el 2020, Filipinas del 5,5% al -16,5% y Colombia del 2,3% al -15,5%.



No obstante, al mismo tiempo se encuentran importantes regiones del mundo en las cuales la caída en la actividad económica a raíz de la Pandemia ha sido muy severa, pero que, sin embargo, han estado en capacidad de salvaguardar el empleo.



Este, por ejemplo, ha sido el caso en la Zona Euro en la cual la tasa de desempleo se ha mantenido estable no obstante que el derrumbe en el PIB ha sido significativo, pues la tasa anual de crecimiento promedio pasó de un modesto 1,1% en el 2019 al -15% a mediados del 2020.



Estos resultados ponen en evidencia la gravedad del desempleo en Colombia y explican por qué la lucha contra el desempleo y el empeño en la formalización laboral es la gran prioridad de la Administración del presidente Duque, así como del sector privado y laboral de nuestro país.



Colombia no solo tenía la tasa de desempleo abierto más alta (luego de Sur África) entre los mayores países del mundo antes de la Pandemia, sino que ha sido, luego de Filipinas, el país donde más se incrementó la tasa de desempleo como resultado de la política de aislamiento social para combatir la pandemia del coronavirus.



Por esto, la plena recuperación de la actividad económica que se da a partir del mes de septiembre y las políticas para estimular el empleo son tan esenciales.



Roberto Junguito Bonnet

Exministro de Hacienda.

roberto.junguito@gmail.com