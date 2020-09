Obstáculos a la reactivación

La reactivación de la economía con mayor empleo debe convertirse en gran propósito nacional. Un primer indicador de reactivación se evidencia en los indicadores del avance que han tenido tanto las ventas de vivienda de interés social VIS como las no VIS desde el mes de abril.



Otros indicadores que evidencian una reactivación gradual de la economía incluyen el comportamiento de la industria manufacturera que, aunque continuó cayendo en junio, lo hizo a un ritmo inferior a la del mes anterior, la menor caída anual que viene presentando en los últimos meses el comercio minorista, la tendencia a la recuperación de la demanda de energía eléctrica desde abril y, en general, el mejoramiento registrado en los índices de confianza industrial y comercial, como de confianza al consumidor ICC de Fedesarrollo, lo cual se refleja en la tendencia de menor deterioro del denominado Índice de Seguimiento de la Economía ISE.



Entre los riesgos internos que pueden conspirar contra la reactivación se encuentra, en primer lugar, el tema de la salud representado en un posible rebrote de la Pandemia que exija nuevos periodos de aislamiento y, como consecuencia de ello, un nuevo freno a la demanda de bienes y servicios y el cierre obligado de las empresas y del comercio como se vivió en los meses de marzo a mayo del año en curso, dificultad que comienza a presentarse en algunos países europeos.



Un segundo obstáculo muy propio de Colombia sería el surgimiento de protestas sociales no justificadas estimuladas por motivaciones puramente políticas promovidas por los partidos de izquierda que se oponen al gobierno y que incidan negativamente en los indicadores de confianza de los consumidores, comerciantes e industriales.



El Un tercer obstáculo de carácter fundamentalmente político sería la adopción de decisiones populistas por parte del Congreso con impactos adversos en el mediano plazo que frenen los proyectos de inversión del sector privado. Algunos ejemplos son la reciente propuesta de los partidos de izquierda de archivar el proyecto de presupuesto del 2021, así como el llamado a no atender el servicio de la deuda pública, y adelantar una moratoria. Pero los proyectos populistas no se limitan a las iniciativas de la izquierda como es el caso del proyecto de facilitar la reversión de pensionados de los fondos privados a Colpensiones beneficiando principalmente a ahorradores de mayores ingresos con inmensos costos fiscales para el erario.



A estos obstáculos se suman otros externos relacionados como sería una recaída de la actividad económica mundial con consecuente baja en la demanda de exportaciones de Colombia que conduzca a un déficit creciente en la cuenta corriente de la balanza de pagos, y el riesgo de perder el grado de inversión de la deuda pública y el acceso a mercados internacionales en virtud de los obstáculos que se presentan para la reactivación de la economía. Esperamos que el gobierno le dé la prioridad debida a la reactivación y esté en capacidad de manejar y reducir estos riesgos y adelante, sin titubeos, las reformas estructurales que requiere el país en las áreas tributaria, laboral, pensiones y privatizaciones.



Roberto Junguito Bonnet

Exministro de Hacienda