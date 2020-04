Retos del manejo económico

La prioridad del Gobierno se ha centrado en el tema de la salud pública y la forma de mitigar la propagación del virus y fortalecer la capacidad de atención hospitalaria mediante la instalación de Unidades de Cuidado Intensivo UCI.



En términos de la protección a los grupos más vulnerables se ha logrado entregar apoyos a familias pobres a través de los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y adultos mayores, además de devoluciones del IVA a los estratos 1 y 2, así como el desarrollo del nuevo programa de ingreso solidario. El conjunto de estos programas cubre cerca de siete millones de familias. Además, se están otorgando apoyos al pago de los servicios públicos y otros por parte de los gobiernos locales.



En cuanto a la actividad económica se busca restablecerla gradualmente, salvaguardar el empleo y el pago de salarios a los trabajadores y para lograrlo el mecanismo escogido ha sido el de otorgar garantías gubernamentales hasta por 90% de los préstamos que otorgue el sector bancario a las pequeñas y medianas industrias. Por su parte, para dotar de liquidez a la economía, el Banco de la República ha procedido a rebajar las tasas de interés a la que suministra liquidez al sector bancario y a proveer recursos por medio de operaciones REPO y compras definitivas de títulos públicos y privados, al tiempo que ha asegurado la liquidez externa mediante operaciones “forward” en el mercado cambiario y el acceso a divisas mediante la Línea de Crédito Flexible del FMI. Para atender la urgente situación económica se creó el Fondo de Emergencia FOME y los gastos públicos correspondientes se vienen ejecutando dentro del marco permitido por la regla fiscal.



Hacia adelante, en el campo de la salud, el principal reto es incrementar el número de pruebas para asegurarse de que el contagio no ha avanzado más allá de que lo que indican los registros disponibles. Para este efecto y dado que en Colombia no se está en capacidad de efectuar las pruebas a toda la población, parece procedente adelantar de manera aleatoria las pruebas para obtener resultados estadísticamente representativos como lo sugiere un reciente artículo del New York Times basado en las recomendaciones de los experimentos realizados por los premios Nobel de Economía Banerjee y Duflo. En el área de la protección social se debe completar el pago del ingreso solidario a 1.7 millones de informales con quienes se está buscando establecer el contacto y efectuar las transferencias monetarias previstas.



Frente al sector empresarial y al empleo, se debe acelerar la canalización de préstamos bancarios a las pequeñas y medianas empresas mediante el mecanismo de garantía por parte del estado por un 90% de los créditos otorgados para el pago de salarios, y poner en marcha la liberalización gradual de la construcción y de los subsectores de la industria manufacturera autorizados por el Decreto 593 de abril 24. Por el lado del Banco de la República se esperan prontas medidas fortaleciendo la liquidez de la economía y un nuevo recorte de las tasas de interés de intervención, a la vez que el Ministerio de Hacienda debe avanzar en la consecución de recursos internos y externos para ejecutar la política de gasto píblico contra-cíclico que requiere la economía pero sin sobrepasar el espacio fiscal que permita la regla fiscal.



Roberto Junguito

Exministtro de Hacienda