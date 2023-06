Construir sobre lo construido

'Transparency International’ es una ONG sin ánimo de lucro, afiliada al BM. Su propósito es tomar acción para combatir la corrupción a nivel global con medidas anticorrupción en cooperación con la sociedad civil y busca prevenir actividades criminales provenientes de la corrupción

Esta ONG publica anualmente el índice de percepción de corrupción, que califica el sector público de 180 países del mundo en una escala de cero a cien, donde cero es altamente corrupto y cien, carente de corrupción.



La calificación de Colombia es 39/100, lo cual significa que la percepción sobre la corrupción en el sector público es alta. Los recientes hechos, seguramente harán que la calificación baje aún más. Ojalá esto conduzca a despertar mayor conciencia en la sociedad, sobre la necesidad de exigir integridad, como un requisito indispensable de los líderes tanto del sector público como del privado.



Además de corrupción, quiero resaltar el incidente que hemos presenciado recientemente donde la ministra Irene Vélez decide “sacrificar al mensajero”, procediendo a destituir a la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como reacción a un concepto estrictamente técnico que contradecía una información que la Ministra había dado sobre el informe de reservas de gas. El tomar decisiones apresuradas como ésta, porque afectan el ego de la funcionaria, es inaceptable.



Por otro lado, es inaudito que el presidente Petro salga a excusar a Laura Sarabia, por haber reaccionado al robo de una maleta dizque bajo enorme presión, manifestando que ésta lo hizo como consecuencia del cambio hormonal causado por haber dado a luz a su primer hijo. Esto, en mi opinión va en detrimento de la causa de equidad de género.



Es bueno recordar que buscar tapar los errores no enfrentándolos en el primer momento, trae consecuencias más nocivas en la medida en que un error sigue sucesivamente a otro. Quien puede olvidar cómo el escándalo Wáter Gate hizo caer el gobierno Richard Nixon, y cómo Bill Clinton fue juzgado por obstrucción de justicia, intentando esconder su relacionamiento con Mónica Lewinsky.



Los hechos de corrupción, la ausencia de integridad y la falta de criterio, reflejados en los anteriores incidentes ocurridos en un tiempo tan corto, hacen de estos días pasados imposibles de olvidar.



Debemos reflexionar sobre los requisitos que tenemos que exigir en un futuro a aquellos a quienes elegimos para ocupar posiciones de liderazgo. Cuidarse de no hacerle daño a otros, pensar antes de actuar cómo afectan el entorno las acciones que se toman y eliminar el egoísmo son solo unos de ellos.



Todo lo ocurrido ha ocasionado que se distraiga la atención sobre iniciativas de cambio en sectores como el agrícola, el pensional, la salud y el trabajo. Centros de pensamiento, gremios y partidos políticos habían adelantado el análisis juicioso de propuestas que permiten mejorar las condiciones actuales y que podrían llevar a cambios que construyan sobre lo construido como muchos quisiéramos. No dejemos que el tiempo pase sin enfrentar los problemas serios que nos trajeron a donde hemos llegado.



SALOMÓN KASSIN TESONE

Banquero de inversión