¿Podremos virar?

Devastador el comentario que sobre su profesión hizo John Swinton, quien fuera el jefe de gabinete del New York Times.

Haciendo un brindis a la “prensa libre” en el Club de Prensa de Nueva York, aseveró que su profesión servía solo los intereses del gran capital. Es terrible cuando alguien de su trayectoria, posterior al final de su carrera, mira hacia atrás y define su profesión como la de “intelectuales prostituidos”. Oír esto nos reconfirma la falta de confiabilidad de los medios tradicionales. En su lectura no hay información objetiva suficiente para que lector pueda hacer un análisis personal o formarse una opinión sobre temas trascendentales.

No se encuentra cómo hacer un análisis personal basado en información objetiva con la cual el lector construya una base intelectual sobre los temas trascendentales de la política.



Los columnistas y editorialistas se convierten en competidores para tratar de atraer a una audiencia de seguidores, a los que influir con su pensamiento.



El contraste es inexistente, ya que el lector opta por la “ley del menor esfuerzo”, siguiendo los dictámenes de quien más se acerca a su forma de pensar, evitando discernir y así se reafirma cada vez más en sus creencias. Resulta que no solo existe en los medios tradicionales desconfianza sobre la noticia reseñada, sino que, además, haya ausencia de información sobre ciertos acontecimientos. El medio informativo tradicional escoge de manera selectiva qué omitir sobre temas controvertidos y esto confunde al lector.



El mundo digital nos presenta un problema adicional cual es la limitación de la libertad de expresión. Twitter, posiblemente el sitio donde la polarización se manifiesta con más frecuencia, fue adquirido por Elon Musk, el billonario que se considera un “absolutista de la libertad de expresión”. Pero su aseveración se ha controvertido pues sus detractores lo acusan de ser selectivo en su absolutismo, dependiendo que algo le guste o no. Trevor Tim, cofundador y Director Ejecutivo del Freedom of Speech Foundation, lo llama un “hipócrita gigante”. Musk aparentemente piensa que virtualmente todo el mundo tiene derecho a tuitear incluyendo tuits racistas, fóbicos o con lenguaje inflamatorio que llama a la protesta violenta.



Dado que la gran mayoría de los estadunidenses creen que la libertad de expresión es un derecho consagrado en la Constitución y que es vital para mantener el orden democrático, es evidente que a muchos se les escapan los matices de lo que para Musk significa el impacto de lo que es legal en cuanto a aplicar censura. Cabe preguntarse cómo en Colombia, en ese entorno de desinformación y desconfianza, los defensores del Estado de Derecho encuentran el proceso adecuado para identificar liderazgo, teniendo en cuenta que, con miras a la próxima contienda electoral, se requiere la evolución de un candidato a la Presidencia de la República.



El Pacto Histórico logró unir una serie de movimientos disímiles y apartó rivalidades para acceder al poder. Es previsible que lo logre repetir dentro de tres años. Sería ingenuo de parte de la oposición el pensar de otra manera.

Salomón Kassin Tesone



Banquero de inversión