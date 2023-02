Síndrome de la pospandemia

El ser humano es extraordinariamente adaptable a los cambios de circunstancias en su entorno. Recientemente, a nivel laboral y social, probó lograr superar los desafíos que trajo el aislamiento y la inmovilidad como consecuencia de la covid.



La tecnología reemplazó el trato humano que da la cercanía física interpersonal por el diálogo a través de Zoom o de otras aplicaciones similares y la sociedad se las ingenió para conseguir índices de efectividad que al inicio de la pandemia parecían imposibles de lograr.



En tiempos de covid, la Consultora McKinsey elaboró una encuesta que encontró que el nivel de compromiso con su trabajo, la productividad y la moral de los trabajadores, habían tenido un cambio positivo. De los empleadores encuestados, solo 19 % reportó un cambio negativo en el compromiso laboral de sus trabajadores, mientras que para 59% resultaron positivos los cambios.



Las compañías encontraron que se podían eliminar un sinnúmero de costos aparentemente sin afectar los resultados. Esto las hizo elaborar protocolos para llevar a cabo comités, entrevistas y negociaciones. Se alargó la jornada de trabajo y se eliminaron espacios físicos de oficina. En aquellas empresas que no dependen directamente de factores que dificultaron o impidieron su labor económica, tales como compañías de transporte, aerolíneas, cines, hoteles, restaurantes, centros comerciales y otros, el discurrir diario del ritmo de trabajo se estabilizó por un tiempo sin tener un gran impacto aparente. Mayormente, las consecuencias parecerían haberse superado. Estudios posteriores a la pandemia (esperamos, ¡posteriores!), han mostrado cómo esto, sin embargo, afectó nuestro comportamiento colectivo y la salud mental de la población. Un estudio realizado por el CDC (Centers for Disease Control), fundación del Gobierno Federal de EE. UU., encontró que el porcentaje de la población que reporta un estado depresivo se ha cuadriplicado respecto al período prepandemia. Los empleadores han visto que los reportes de problemas de salud mental, principalmente de agotamiento, son seis veces mayores.



Hoy la salud mental es un tema central que ha hecho aceptar que los beneficios que se lograron no son sostenibles. A corto plazo se tiene que llegar a una fórmula nueva que aproveche la experiencia y el avance tecnológico, pero que permita una cultura corporativa que incluya el componente humano, el cual solo se logra con el contacto directo entre las personas. “Con el roce nace el cariño”, como bien dice el refrán español. Encontrar un balance en el justo medio (para cada empresa ligeramente diferente), que incorpore la presencialidad, es imperativo.



El relacionamiento interpersonal afecta directamente la salud mental. Es importante reforzar el entorno familiar como prevención a la depresión. Además de los amigos que, definió Mecius, el más notable de los intérpretes del Confusionismo, en el Siglo IV antes de la Era Común, como “los hermanos que Dios nunca nos dio”. Ese don especial es el que le permite al ser humano encontrar consuelo, que hoy más que nunca es necesario para lograr superar el estrés de la pospandemia".

SALOMÓN KASSIN

Banquero de inversión