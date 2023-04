Venezuela y la paz total

El 4 de noviembre del año pasado, el presidente Gustavo Petro firmó la ley 418 de la Paz Total. Este acuerdo busca hacer una reforma rural, participación política, el fin del conflicto, una solución al problema de las drogas ilícitas, establecer acuerdos sobre víctimas, así como la implementación, verificación y refrendación de lo anterior. Todas, preocupaciones muy reales y que requieren la acción urgente de la sociedad, pero que no se consiguen por decreto.



Esto me trae el recuerdo de ‘La Internacional’, hablando de la lutte finale. El viejo himno socialista inflama pasiones, pero no trae logros tangibles.

Es imposible tocar estos temas, sin reflexionar sobre como ha venido evolucionando la relación del Gobierno con las Fuerzas Militares, y el significativo cambio que han tenido recientemente las cúpulas de sus diversas Ramas. Bajo Petro, las Fuerzas Militares han sufrido un revolcón y la gran incógnita que resulta de todos estos movimientos es si las Fuerzas Militares en Colombia pueden jugar el mismo papel que logró Chávez con sus Fuerzas Militares que se convirtieron en un apoyo para el régimen.

Aún sabiendo que el modelo venezolano no encontraría un eco en las instituciones colombianas, hay algo en lo que Venezuela puede servirle a Petro, y por ahí derecho al país.

Existe, así sea remota, la posibilidad de que Maduro se convierta en un factor decisivo en la consecución de ‘La Paz Total’ (particularmente en el desarme del Eln), con el beneplácito de Cuba. De esa forma, él tendría la oportunidad de abrirse un espacio positivo en el escenario público colombiano y Petro lograría priorizar esta iniciativa por encima de avanzar en las propuestas de cambio que ha presentado a través del Parlamento. Entre otras razones, por haberlas iniciado todas al tiempo, su aprobación no ha tenido éxito hasta la fecha. Ha logrado eso sí, resquebrajar la coalición que había construido su Gobierno en el Congreso de la República con consecuencias que aún no están claras totalmente.

El escenario que podría uno visualizar (siempre pensando con el deseo) es que la reacción de Petro, al no ver avanzar lo que anuncio como su Programa de Gobierno; en lugar de radicalizarse, aproveche la coyuntura que se esta dando con lo que acontece en Venezuela y decida darle toda su energía a lograr cimentar; con el Eln un desarme y cese de hostilidades que pueda permitir la construcción de su legado, forjando un logro con el que puede pasar a la Historia. De manera democrática y ordenada, un militante de la izquierda, que no necesariamente tratara de propulsar cambios tan disruptivos como los que no pudo sacar adelante este gobierno, podría ganar una elección.

Este es un escenario contrario tanto a quienes piensan que Petro bajo ninguna forma va a mantener el Estado de Derecho, como a aquellos que inevitablemente visualizan un gobierno de extrema derecha, probablemente autocrático.

Siendo Colombia dada históricamente al gradualismo, yo no descarto por completo esta visión.

Salomon Kassin

​Banquero de inversión