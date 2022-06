Carta al editor de el ‘The Economist’

En días recientes la provincia canadiense de British Columbia descriminalizó temporalmente por tres años la posesión de ‘drogas ilícitas’. Entiendo que se ha promulgado a individuos que sean hallados con 2,5 gramos o menos de estas sustancias. A ellos se les ofrecerá tratamientos de rehabilitación en lugar de juzgarlos como criminales.

Espero que este experimento sea seguido por los Estados Unidos y otras naciones para así poder los países productores descriminalizarla sin convertirse en parias.



Ningún país del mundo ha pagado un precio mayor en esta lucha que Colombia. Este costo no lo reconocen ni los gobiernos, ni los medios cuando juzgan o analizan la realidad de nuestro país.



En días pasados apareció un artículo en The Economist, en el que se criticaba la inacción que había permitido que Colombia llegara a la situación en la que se encuentra actualmente. Respondí a este artículo insistiendo en un tema sobre el que creo que hay que educar al mundo y es el costo que ha tenido para Colombia la ‘prohibición’ de las drogas, no solo en términos de muertos sino en la destrucción de sus instituciones.

A continuación me tomo la libertad de reproducir la carta que envié a dicho medio, en la que expongo mis ideas.



“Estimado Director:



Su artículo en la edición del 28 de mayo titulado Los costos de la inacción, es verídico, pero incompleto.



Para juzgar a la Colombia de hoy y su inacción, no se puede dejar de incluir el daño irreparable que ha causado la ‘Guerra contra las Drogas’, que promulgó el gobierno de Nixon hace más de 50 años, para luchar en contra del origen de las drogas (predominantemente en países productores subdesarrollados). Este ha sido un factor importante en desatar violencia, corrupción institucionalizada y el correspondiente desajuste de la sociedad civil.



Puesto en estos términos no pretende ser una excusa a la falta de análisis autocrítico de ciudadanos de mi generación (yo incluido), por no hacer lo suficiente para prevenir el grado de deterioro de la estructura institucional, como el desequilibrio de Poder dramáticamente disminuido entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Este equilibrio, componente indispensable de una democracia, ha ocurrido ‘bajo nuestra vigilancia’.

Lamentablemente, este problema tiene que ver con el Estado, no con el gobierno de turno. El Estado es incapaz de controlar el mal que genera el traspaso de capitales hacia las arcas del crimen organizado. Este, el más grande que ha conocido el mundo.



Sólo cuando los países consumidores reconozcan que las drogas son un problema de Salud Pública y no un delito penal -al igual que han comenzado a hacerlo algunos países como Portugal y Holanda, con notables resultados-, podrá este fenómeno de represión comenzar a disminuir paulatinamente.



Su ejemplo debe ser destacado, y además es el inicio de un largo camino que su publicación, entiendo, sostiene.



Respetuosamente,

Salomón Kassin-Tesone

Banquero de inversión



Salomon Kassin

Socio fundador, Penta Financial Advisors.