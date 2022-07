Choque de trenes

El día de la celebración de la Independencia de los Estados Unidos este último 4 de julio, fue opacado por un ataque en un suburbio de Chicago. Un joven de 21 años parado en un techo con un rifle de alta potencia asesinó a seis personas y dejó varias docenas de heridos.

Este es el vigesimotercer tiroteo masivo en el área metropolitana de Chicago. Las anteriores ocasiones dejaron, según el Gun Violence Archive, 13 muertos y 94 heridos.

Existe una inmensa controversia histórica relacionada a todo lo que tiene que ver con el control y con la limitación del porte de armas. El 24 de junio pasado, el Congreso de los Estados Unidos emitió The Bipartisan Safe Communities Act, aprobada por la mayoría demócrata y acompañada de 15 senadores del partido minoritario. Esta ley es la más significativa con respecto al control de armas en tres décadas.



Precisamente ese mismo día, la Corte Suprema de Justicia se movió en dirección contraria anulando una ley del estado de NY (vigente por más de 100 años) que requería a los individuos mostrar “una causa relevante” para portar en público un arma oculta.



Esta decisión fue dada por una mayoría de 6-3, claramente dictada por la posición ideológica de los miembros.



Es grave que la Corte haya sucumbido a fuerzas políticas erosionando su legitimidad. Se supone que los jueces deliberan y dan fallos “en derecho”, y no basados en la posición política partidista propia y la del presidente que los nomina. La polarización del electorado estadounidense ya ha pasado de la calle a sus instituciones, y esto resulta preocupante.



Janan Ganesh, el principal columnista político del Financial Times, asevera que en Europa hay preocupación sobre cómo puede ser garante de la seguridad en el mundo occidental un país tan claramente fraccionado. Dice que ese caos doméstico afortunadamente tomará un largo tiempo en deteriorar su liderazgo en el exterior, adicionado a que el presidente de los Estados Unidos posee una enorme laxitud en el manejo de la política externa, además del poder que le confiere ser el Comandante en Jefe de las fuerzas armadas.



En esta coyuntura en que Colombia entra en una nueva era en su relacionamiento con los Estados Unidos, con la posibilidad inmediata de un Congreso de mayoría Republicana, todas estas consideraciones se convierten en asunto de vital importancia. En el gobierno entrante, el presidente Petro y el Ministro de Relaciones tendrán que tener en cuenta de forma práctica la realidad política de ese país.



Los temas que evidentemente va a tratar Colombia, entre los que se encuentran el apoyo económico y político a la ejecución del acuerdo de paz, la descriminalización de la droga y el relacionamiento con Venezuela van a exigir un manejo independiente de la posición ideológica con cualquiera de los partidos.



Aquí también cualquiera que sea finalmente la composición de la oposición al Gobierno tendrá que concertar y comprender la importancia que reviste el manejo de sus relaciones exteriores.



Salomon Kassin

Banquero de inversión.