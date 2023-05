Educación, el cambio que falta

Anita Gademan, directora de innovación en el Instituto Auf Den Rosenberg, uno de los más prestigiosos colegios de secundaria de Suiza, asevera: “Si una máquina puede dar respuesta a una pregunta, no deberíamos hacerle esa misma pregunta a un ser humano”.

De alguna manera esa aseveración nos aproxima a lo que es el gran desafío de nuestra época: cómo enfrentar el cambio en el esquema de educación para preparar al estudiante a ser “letrado en computación”. Esto significa que el estudiante debe adquirir las herramientas para poder hacer preguntas complejas a la máquina, que a su vez procesará y hará cálculos rápidamente, permitiéndole al individuo desarrollar su imaginación y llevándolo al “siguiente nivel” de pensamiento estratégico.



El cambio que se requiere en el sistema educativo y la capacidad de los gobiernos de llevarlo a cabo, va a determinar en un futuro si la brecha entre la base de la pirámide y el 1% que está en el tope, va a seguir ampliándose, o si el liderazgo logre, de alguna forma, avanzar hacia un sistema educativo que permita reducir la brecha y con esto, lograr el incremento de la movilidad social. En tal caso, la tecnología lograría lo que hasta ahora no han podido alcanzar los gobiernos: que el bienestar sea accesible a una parte importante de la población que hoy está marginada.



La tecnología “poderosa y disruptiva”, dependiendo de cómo se utilice, traerá una época nueva de tranquilidad y prosperidad hasta ahora no experimentada por la humanidad, o, por lo contrario, nos llevará a un caos generalizado.



El gran desafío de la generación que nos sigue, es precisamente ese, si va a primar el egoísmo o, por lo contrario, si se va a lograr transformar el orden social con ayuda de la Inteligencia Artificial.



Un ejemplo de lo que vamos a ver en un futuro se presenta en Silicon Valley, donde Sol Khan, fundador del Kahn Academy, creó ‘Kahnmigo’, un tutor robot que utiliza GPT4 para debatir con estudiantes y logra un diálogo en temas puntuales como cursos de física o de idiomas, respondiéndoles preguntas de forma individual. En palabras de Sol Khan: “si se adapta pedagógicamente en forma correcta, con filtros moderadores y clara supervisión, la inteligencia artificial puede ser la mayor transformación del sistema educativo en nuestras vidas”.



Ojalá que Colombia siga el ejemplo de Japón, cuyo gobierno, consciente de la importancia de actualizar su capacidad digital, para ponerla a tono con su fortaleza económica, nombró a un ex ministro de Relaciones Exteriores como ministro para Asuntos Digitales.



Colombia puede consolidar esta oportunidad: que la tecnología pueda avanzar de forma solidaria con una sociedad que necesita una transformación inmediata.



El cambio en la educación entonces, resultaría aún más importante que el de la salud, el trabajo y las pensiones. Ojalá logremos transformarnos.



SALOMÓN KASSIN

​Banquero de inversión