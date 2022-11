El Estado catalizador

La RAE define la palabra catalizador como aquello que estimula el desarrollo de un proceso, y en el caso colombiano, el mayor catalizador del futuro debe ser el mismo Estado. Este desde hace ya muchos años, ha creado múltiples tropiezos que dificultan el desarrollo, tanto económico como social. Vistos los cambios que se requieren para avanzar en ambas materias, es necesario entonces ‘desaprender’ antes que ‘aprender’.

Solo así el gobierno puede comenzar a establecer normativas que logren darle una vuelta de 180º a las regulaciones tanto del sector público como del privado. El esfuerzo debe apuntar a lograr el nivel de desarrollo económico necesario que permita una creación de riqueza inclusiva, a un nivel más alto y con mayor velocidad. Es la única forma en que se logrará aliviar y ¿ojalá eliminar totalmente? el nivel de pobreza, particularmente agravado por la pandemia.



La economista Mariana Mazzucato se aproxima a los requerimientos de desarrollo económico responsable y equitativo haciendo énfasis en la función del Estado y su relacionamiento con el sector privado. Se diferencia de los postulados tradicionales donde un extremo es el que aspira a un Estado con un involucramiento mínimo (como propone la escritora de mediados del siglo XX, Ayn Rand quien postula los beneficios de un egocentrismo extremo) y en el lado opuesto está el modelo comunista de la Unión Soviética, de un Estado todopoderoso.



No se puede negar que el pensamiento de la profesora Mazzucato es refrescante. En el centro de este se encuentra la necesidad inmediata de fomentar la innovación como eje central, indispensable para la solución de los problemas. Esta innovación hace posible crecimiento sostenible, al tiempo que amplía el cubrimiento en servicios de salud y educación, y enfrenta con mayor eficacia los desafíos que trae el cambio climático.



En la entrevista concedida a María Isabel Rueda en la pasada edición dominical del diario El Tiempo, asevera la profesora: “El asunto es cómo planear la transición con unos plazos razonables”. La reconversión a energías sanas y el suprimir los fósiles, “debe ser hecho cuidadosamente”. Insiste en que no tener los ingresos para reinvertir en la próxima formación de tecnologías energéticas hace imposible garantizar el cambio.



Muy a tiempo le llega ese mensaje al presidente, pues ésta forma de modernizar el capitalismo tiene contrastes muy claros con lo que se ha expresado por algunos de los integrantes del Ejecutivo, dejando la impresión de que se lanzan propuestas maximalistas y que de alguna manera “se va recogiendo la pita”, como en algunas modalidades de pesca.



Digo algunos, pues lo que ha caracterizado éstos tres meses iniciales de gobierno ha sido un continuo proceso de mensajes contradictorios por parte de miembros del gabinete. Este aparente caos interno da la sensación de un Estado que se empeña en dificultar, más que en facilitar, los procesos. Un Estado que no sirve como catalizador de la economía. Esto ha generado confusión en los mercados y los resultados de tal confusión están a la vista.



Salomon Kassin

Banquero de inversión.