Un amigo (PhD en Ingeniería Eléctrica), en una conversación no relacionada con la política, me hizo caer en cuenta de que el fenómeno de la entropía, término científico comúnmente asociado con un estado de desorden, incertidumbre y un alto grado de impredecibilidad, era un término que bien se le podía aplicar en Colombia al “Estado de la Nación”.



Afortunadamente, constaté que la entropía en física no es siempre irreversible, reflexión que no es de menor importancia, y que nos hace preguntarnos cuál es la responsabilidad de cada uno para lograr revertir este estado de entropía al opuesto, cual es la Neguentropía, también conocida como “entropía negativa”.

​

Para poder efectivamente contener la entropía, es indispensable romper la dinámica de crítica destructiva hacia el estado actual de las cosas, la cual, en muchos casos, invita al derrotismo. La verdad es que no es útil seguir lamentándonos de lo que ocurrió en las elecciones presidenciales pasadas, donde la segunda vuelta, esquema ideado para servir de filtro, dio como resultado que los colombianos ante la alternativa de votar en contra de alguien y no a favor de ningún candidato, concluimos en elegir a Gustavo Petro como presidente de Colombia. La crítica no hace eco en un gobernante indiferente a opiniones ajenas.



Ahora bien, tenemos que aceptar que no ha sido suficiente con mantener la institucionalidad y la separación de los Poderes, para impedir la entropía en Colombia.



Este gobierno ha probado que por vía de las herramientas que posee el Ejecutivo, es posible lograr una gran cantidad de cambios sin sujetarse al escrutinio severo de las Cortes o del Congreso. Esto hace que se mantenga la semblanza de un Estado de Derecho, impidiendo que por vía regular se puedan rechazar cambios fundamentales en el modelo de gobierno, como hemos visto se ha logrado, por ejemplo, en el terreno de recursos naturales, energía, infraestructura y construcción.



Se requiere dejar como secundarias las diferencias (todas ellas legítimas), que tengamos sobre la visión del futuro, para enfatizar los valores que tenemos en común y poder identificar los líderes que logren unir esfuerzos para reconstruir y recobrar esquemas de temas tales como reestablecer la seguridad ciudadana, restituir la capacidad de generación de ingresos para la Nación en Ecopetrol, revivir la minería legal, revertir los cambios en las reglas de juego en el sector de infraestructura, estimular la inversión en la industria de construcción, además de reactivar la inversión pública y privada, no es un desafío fácil de enfrentar.

​

Por fortuna no es demasiado tarde para iniciar esta labor, entendiendo que, para lograrlo, tenemos que reaprender a dialogar.



Salomon Kassin

Banquero de inversión.