La agonía y el éxtasis

Me viene a la cabeza este título del libro de Irving Stone sobre la vida de Miguel Ángel al presenciar lo que producen en la gente tanto las iniciativas y los nombramientos de Petro como las ejecutorias de Duque. Pareciera que fuese imposible encontrar términos medios. Hay quienes en relación con las imperfecciones insisten que aplican a todo o a nada de lo que hacen el presidente o el expresidente.

El desacuerdo se debe entender como el problema central de la política. Entiendo que el problema central no es que los ciudadanos estén en desacuerdo en las concepciones sobre el bien común, sino que puedan compartir diferentes puntos de vista sin que necesariamente se imponga uno sobre el otro, sino más bien para que se encuentren puntos que logren enmarcar una forma de convivencia.



Un ejercicio es tratar de encontrar algunas propuestas sobre las cuales pueda uno apalancar acuerdos accesorios que induzcan al diálogo. Un ejemplo de muchos es el, que a nivel personal, tengo con el presidente Petro: La descriminalización de las drogas. Teniendo en cuenta que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso rotundo, este permite ir agregándole a esa premisa puntos accesorios requeridos para poder construir un camino que posibilite esta meta.



Con base en esa prioridad, cuyo logro tendría un alcance transformativo sobre la sociedad colombiana, se deriva una política de relaciones exteriores que buscaría conseguir que tanto países productores como consumidores se unieran a esa iniciativa.



Es evidente que el planteamiento de este paso debe ocurrir de forma armónica, no enfrentándose a la política de los Estados sino acercándose a quienes, desde ese país, impulsan los cambios recientes que han ocurrido en materia de descriminalización, ya no solo de la marihuana, sino también de pequeñas dosis de otras sustancias.



De igual manera, en el Reino Unido el alcalde de Londres, Sadiq Khan, anunció el pasado mayo que había nombrado un ‘zar de drogas’ encargado de revisar las leyes de abuso de sustancias nocivas, argumentando que “el comercio ilegal de drogas causa un daño enorme a nuestra sociedad”. Se que esta invitación al diálogo crea muchísimas voces de disensión, que por una u otra razón tienden a rechazar cualquier iniciativa que cambie el status quo. Si bien es cierto que podemos acordar estar en desacuerdo sobre puntos de nuestra agenda, eso no significa necesariamente que quedemos deshabilitados para buscar puntos de acuerdo en algunas otras.



Encontraremos que aún con nuestros contrincantes más resistentes, construir un diálogo proactivo que lleve a un concilio entre puntos de vista mayoritariamente contrarios, enfatizando aquellos que tienen un denominador común, se hace posible.

Para Hannah Arendt, una de las más importantes escritoras y analistas de filosofía política del siglo XX “el discurso político es una forma de acción política, a través del cual los individuos se insertan en el ámbito político”. Al tomar el camino derrotista, negando el diálogo civilizado, se impedirá ver el progreso y lograr desarrollos armónicos en este cuatrienio.



Salomon Kassin

Banquero de inversión.