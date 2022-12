La Opep por dentro

Así titula Humberto Calderón Berti su libro más reciente, donde relata las vivencias y relaciones personales y políticas que sostuvo a los finales de los setenta e inicios de los ochenta del pasado siglo, años en que participo como –Ministro de Energías y Minas de Venezuela- en el Directorio de la Organización de países Exportadores de Petróleo (Opep)- y ocupo por un periodo la Presidencia de la misma.

Con un estilo propio de quien se autodenomina “hombre de provincia”, nacido y criado en Boconó, pueblo de la región Andina, el libro fluye con la misma jovialidad y facilidad de expresión que tiene su autor en la conversación y en su participación en amenas tertulias. Logra una síntesis muy educativa sobre el manejo interno de una entidad cuyas decisiones impactan como pocas la economía de todos los países, ya sean productores o importadores de petróleo.



La actividad frenética que describe, de cómo logro Calderón Berti enlazar tantos diversos personajes, no solo del mundo árabe o del iraní sino también “compartir manteles” tanto con presidentes como con tomadores de decisión de los países más importantes del mundo, hace del libro un relato fascinante. Enriquece su relato narrando además las historias de los países del Medio Oriente, desde su origen, su paso por ser colonias de uno u otro imperio, y como emergen como países soberanos. Su trayectoria es consecuencia del papel protagónico que ha jugado Venezuela en la Opep desde el comienzo, ya que fue el venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, persona instrumental en su creación.



Fue además crucial el hecho de que este país, fue tradicionalmente un elemento de estabilización, debido a que al no estar vinculado geopolíticamente a la región del Medio Oriente, evito tomar partido por cualquiera de los actores, que por diferencias milenarias religiosas entre musulmán, shiitas y sunitas, resultan enfrentados.



Como consecuencia de ser percibido por las partes como persona que además de ser profundo conocedor del tema petrolero, es estricto cumplidor de su palabra, la capacidad de ser “amigable componedor” característica de Calderón Berti, fue muy útil en la adjudicación de cuotas de exportación o en decisiones con respecto a precios, para evitar crisis dentro de la Opep.



Inspirar confianza a sus contrapartes le permite alcanzar destacados logros en una actividad tan difícil. Esa capacidad de amistar personas con intereses e ideologías diferentes se hace palpable en la contra carátula del libro, cuando dos expresidentes de Colombia con proveniencia tan disímil como lo son Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, manifiestan aprecio y respeto por su labor.



El libro es una enseñanza, no solo por la historia, sino además sobre el arte del pluralismo y la capacidad de acercamiento entre partes en disputa, que caracteriza al autor. Es por esto que teniendo el privilegio de su amistad, me resulta fácil recomendar la lectura de La Opep por dentro: los Años Dorados que además de una lectura deliciosa es una enseñanza para la realidad actual.

Salomon Kassin

Banquero de inversión.