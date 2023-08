Phil Rosenzweig, PHD de la universidad de Wharton y hoy en el IMD en Suiza, es el autor del libro Espejismos (The Halo Effect). En él, toca el tema de que el ser humano tiene la tendencia de calificar a sus políticos, a sus pares o a compañías, como buenas o malas, sin entrar siquiera a considerar que pueden ser buenas en algunos aspectos, a pesar de ser malas en otros.



Tal es el caso hoy de la propuesta del presidente Petro sobre condonación de deuda a cambio de bonos de carbono (para señalar un sólo ejemplo) la cual es original y creativa, pero a la que no se le ha dado la divulgación que se merece.



El tema de la polarización esta siendo analizado profusamente. El Libro Why We’re Polarized de Ezra Klein, analista político y columnista del New York Times, anota que, en cincuenta años a partir del año 60, haciendo encuestas similares, hubo diez veces más encuestados que, habiendo respondido anteriormente en forma sensible, reaccionaron a las posiciones contrarias (incluso en temas banales), como si fuera una afrenta personal.

Cada vez vemos más gente afiliándose a movimientos extremos, y asumiendo como propio el pensamiento político de dichos movimientos.



Estos individuos se alinean con los dogmas del movimiento, sin analizar los temas individualmente. El resultado es que, una vez uno escucha la posición sobre un tema, se puede inferir qué posición tendrán sobre otros temas, con un altísimo grado de confianza.



El efecto en la política de los fenómenos anteriormente mencionados se manifiesta en la reciente elección en España.



La ‘balcanización’ de los partidos, un fenómeno que España comparte con los gobiernos de muchos otros países, resulta un sistema de gobierno donde las minorías tienen un poder desproporcionado. Esto permite a sus dirigentes un nivel de manipulación que consigue imponer políticas extremas donde la mayoría accede a conductas que no representan su pensamiento. La consecuencia es que partidos tanto de ultraderecha como de la ultraizquierda adquieren una capacidad de negociación muy fuerte y totalmente desproporcionada al porcentaje de población que comparte sus valores.



El PSOE, por ejemplo, acepta completar su coalición con un partido cuyo líder es perseguido por la justicia, para dar continuidad al gobierno actual. (Otro ejemplo es lo que está ocurriendo en Israel).



La lección para Colombia es palpable. Para no verse abocada a una situación similar a la de España, la sociedad tiene que enfrentar una situación de polarización y de intolerancia con cordura. Los partidos de alguna forma tienen que converger en un propósito común y tratar temas tales como paz, seguridad, administración de justicia y economía. Todos remando para el mismo lado y planteando soluciones creativas que ayuden a acortar la brecha existente en nuestra sociedad. Así todos podremos celebrar juntos los triunfos como colombianos.



El gobierno actual tiene que ser incluyente con los que no votaron por él. Gobernar para lograr construir una Colombia donde impere la justicia en el sentido mas amplio de la palabra.





SALOMON KASSIN

Banquero de inversión