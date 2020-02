Revisar las prioridades de las Cajas

Casi la mitad de los colombianos están directa o indirectamente afiliados a las Cajas de Compensación Familiar.



Estas prestan servicios de administración del subsidio familiar y proveen funciones de Seguridad Social como salud, educación, recreación, cultura, turismo, deportes, crédito y vivienda, por más de medio siglo. Hoy se requiere revisar, a la luz de las necesidades actuales, el funcionamiento de las Cajas.

La Superintendencia del Subsidio Familiar debería establecer un modelo de gobierno corporativo que disminuya el nivel de discrecionalidad que hoy poseen los administradores. Podría lograrlo reglamentando la estructura de las Juntas Directivas de manera que se compartan las responsabilidades de supervisión con entidades empleadoras.



Esto hace que el espíritu colaborativo entre el sector empresarial y el obrero se fortalezca.



Igualmente deberían iniciar un proceso de análisis que busque que servicios tales como supermercados y farmacias, que puede prestar el sector privado con el mismo impacto social, sean vendidos. Lograrían liberar capital para invertirlo en resolver necesidades apremiantes, con un beneficio significativo a sus afiliados, al revisar las prioridades en la prestación de servicios.



La ANDI propuso la creación de las Cajas con el fin de “propagar la enseñanza técnica”. La motivación que la llevó a esta propuesta era la de tener un gesto de colaboración para los trabajadores por parte del sector empresarial



. No pretendo sugerir que las Cajas reemplacen programas educativos que hoy provee el Servicio Nacional de Aprendizaje, pero si se coordinan esfuerzos, las Cajas y el Sena podrían definir qué programas estarían en mejor capacidad de prestar cada una.



Esto ayudaría a llenar el enorme vacío que existe en la reeducación de obreros y profesionales que desarrollan labores sujetas a ser remplazadas por robots.

Disminuir el desempleo que se causa como consecuencia de la innovación requiere que se habiliten competencias a aquellos que quedan desempleados.



Así, ellos podrían ejercer funciones de planeación y control de sistemas, así como colaborar en la adecuación de los procesos que requiere la creación de “Big Data”.



Finalmente, en el sector Salud, las Cajas pueden dar mayor cobertura e invertir en EPS e IPC’s mejor dotadas. La cobertura universal de salud no solo creó expectativas inatendidas dentro de la población, sino que ha sobrecargado la capacidad instalada de las entidades proveedoras de servicios.



Invito a una reflexión sobre el tema. No es razonable ofrecer servicios utilizando el dinero de la población económicamente activa sin revisar sus prioridades.



Salomón Kassin Tesone

Banquero de inversión.

skassint@gmail.com