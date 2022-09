El termino Vetocracia lo acuñó Francis Fukuyama, para explicar la crisis por la cual atraviesa el sistema político americano, según la cual uno o varios agentes sociales tienen la capacidad de vetar decisiones políticas importantes.

La situación actual en Colombia se puede describir así. Existe una noción de que es posible prevenir las críticas, o aún más allá, los juicios sobre detrimento patrimonial en el sistema público simplemente dejando de hacer.



Me temo que este esquema, que se ha ido acumulando a través de los años, haga crisis. Difícilmente existe un país más diagnosticado en sus problemas y en potenciales soluciones que Colombia.



El Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene una serie de excelentes iniciativas a las cuales, en diferentes épocas de nuestra historia reciente, algún grupo de interés se ha opuesto y por lo tanto, están acumulando polvo en la biblioteca del DNP.



Ya este no es un problema de Gobierno sino de Estado. La estructura misma del Estado colombiano tiende a proteger el status-quo. Son un sinnúmero de problemas.

Por ejemplo las consultas previas, que hacen que cada día sea más costoso y difícil el desarrollo económico y social. Esto, que ha sido un problema por decenas de años, se ralentiza en el Gobierno del presidente Petro. Prima, en muchísimos casos, una visión correcta sobre los diagnósticos. Sin embargo, encuentro que hay ausencia de realismo en cuanto a los tiempos y las formas.



Al perder credibilidad la capacidad del sistema democrático de resolver las carencias en términos económicos y sociales que nos han llevado a la actual inconformidad con el sistema de una gran parte de la población, un estado de ‘análisis-parálisis’ me crea el temor de que este sistema de vetocracia se llegue a reemplazar por un sistema autocrático, que por su misma naturaleza es ausente del equilibrio de poderes.

Centrándonos en un tema crucial en la mente del Gobierno, el medio ambiente y el control a las emisiones de carbono, cabe preguntar el por qué de la ausencia en el diálogo de actividades ‘haciendo’, ‘no dejando de hacer’.



El caso de la reforestación y la protección al río Magdalena es apenas uno de los temas que debería estar en el centro de la discusión, no ahora sino ya desde hace mucho tiempo.



Existen innumerables instituciones y fundaciones en el mundo que pueden ser fuentes de financiación o, inclusive, de donaciones que logre un gran programa de reforestación en el país para recuperar su riqueza hídrica. La cantidad de empleo formal que esto generaría en los sitios más recónditos del país, hace parecer obvio la urgencia de implementar un programa como este.



Es indispensable la voluntad de asumir los desafíos de forma proactiva, permitiendo a los diferentes actores en el sector económico tener la capacidad de actuar siempre de forma responsable, cubiertos por un manto de seguridad del que hoy carecen.

El riesgo de que una parálisis de políticas públicas claves nos lleve a un esquema autocrático, es un riesgo que no podemos correr.



Salomon Kassin

Banquero de inversión.