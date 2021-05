Calmar los ánimos

El informe del DANE sobre crecimiento del primer trimestre es una buena noticia, da una luz de esperanza y nos debe motivar como nación a tener la seguridad que podemos recuperar lo perdido especialmente en empleo: Colombia creció 1,1%.



No perdamos de vista que tuvimos, entre enero y febrero, limitaciones a la movilidad por un pico de pandemia, una especie de coletazo producto de la temporada familiar de diciembre, que afecto entre otras a Bogotá, Cali y Medellín.

La mayoría de las estimaciones realizadas apuntaban a un primer trimestre de crecimiento negativo, por ejemplo, la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo predijo una caída de 1,5% e igualmente el Banco de la República calculó una caída del 0,3%. Las razones para una estimación tan conservadora se basaron en el arrastre que traían sectores como minería y construcción.



Pero lo que de fondo no estamos contemplado, en estas estimaciones y proyecciones, es la variable de humor social es decir el estado de ánimo de una sociedad y especialmente de los jóvenes. Los efectos de lo que hemos vivido en estas semanas es dramático y pone más adversidad al complejo camino que debemos recorrer.



En Colombia tenemos cerca de 11 millones de jóvenes, 21% de la población, comprendida entre los 18 y 25 años. Si miramos la tercera medición de la gran encuesta nacional de jóvenes de la Universidad del Rosario, El Tiempo y Cifras y Conceptos, esta explica cómo se ha movido la prioridad que tenían los jóvenes, corrupción 30% y desempleo 20% en 2020 hacia empleo 74% y pobreza 53% en 2021.



En la misma encuesta mencionada 84% de los jóvenes está a favor del paro y la movilización.



A mi juicio lo más relevante es que los jóvenes en un 51% se informan, según esta medición, a través de las redes sociales y en paralelo los niveles de confianza en las ramas del poder público están en niveles muy bajos, entre 7% y 9%.



Es decir, no le creen al Estado y solo se informan por redes sociales.Hay que dar los pasos necesarios para recuperar confianza y cimentar una recuperación que sea sólida, pero sobre todo incluyente. Lo urgente es poder llegar a acuerdos que deriven en esperanza y para ello se requieren más actores no gubernamentales interesados en el futuro del país que participen como validadores y generen puentes de dialogo.



Adicionalmente, hay que impulsar los mecanismos institucionales de participación ciudadana con los que contamos en la ley de juventud y en particular el proceso electoral que permitirá a los jóvenes elegir en forma directa sus representantes a nivel local y nacional. Este evento electoral planificado para noviembre coincidirá con un momento de mayor inmunización. Ojalá la participación de los jóvenes usando los canales institucionales nos lleve al país que todos anhelamos.



Sergio Diaz- Granados

Director Ejecutivo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Colombia y Perú