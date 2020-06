Proteger nuestra diversidad

El pasado viernes se llevó a cabo una reunión virtual promovida por Amunafro, Asociación de Municipios de Población Afrodescendiente, con el presidente Iván Duque y funcionarios del gobierno, el congresista americano Gregory Meeks y el presidente del BID Luis Alberto Moreno, el propósito principal era evaluar la gestión de la crisis por la pandemia y revisar estrategias que impulsen el desarrollo sostenible en la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera NARP.



Colombia es el tercer país del continente con más población NARP y si bien esta se encuentra concentrada en cerca de 150 municipios de distintos departamentos y regiones, su aporte, intensidad y fortaleza cultural está en la fibra y corazón de nuestra identidad e indiscutiblemente al menos dos de nuestras de regiones –pacífico y caribe– no se pueden comprender a cabalidad sin el respeto y aprecio por la herencia NARP.



Por varias razones, principalmente la dispersión geográfica y el atraso acumulado en infraestructura como la de salud, la pandemia representa un riesgo mayor para nuestra población NARP por lo que el primer segmento de la reunión buscó evaluar la atención prioritaria que se ha brindado a hoy, y lo que se debe cubrir para evitar adversidades como las que trágicamente vivió hasta hace pocas semanas la vecina ciudad de Guayaquil.



Un segundo aspecto abordado fue evaluar lo que se debe hacer en materia de reactivación. Se hace evidente la urgencia de una línea especial de financiamiento que atienda y entienda las características y composición de las empresas situadas en estas regiones, pero es evidente que lo que se haga no será suficiente si el sector privado nacional no activa hasta la ultima fibra de solidaridad. Es urgente que el mercado nacional, y su capacidad de consumo, se conecte con la población NARP.



En una de las reuniones preparatorias con los equipos del gobierno varios alcaldes expresaron su preocupación por el futuro inmediato de la producción agrícola. Lo que se puede hacer para absorber las cosechas es también una tarea y desafío para las empresas comercializadoras y las plataformas tecnológicas que conectan productores con consumidores. Es hora de que el sector privado coordine con Amunafro, y sus alcaldes, actividades que hoy pueden salvar tanto empleos como vidas.



Este encuentro con las autoridades municipales de Amunafro y el Gobierno Nacional estaba previsto realizarse el pasado mes de marzo en el marco de la Asamblea del BID la cual fue aplazada por cuenta de la cuarentena. Mientras se avanzaba en los preparativos de la reunión virtual sucedió el asesinato de George Floyd en Estados Unidos lo que hizo recordar con fuerza, y en muchos países, el delicado asunto del racismo y la abrumadora persistencia de la pobreza en la población NARP.



Concentrar esfuerzos de naturaleza público-privada en contra de la pobreza y la falta de oportunidades en la población NARP hace más posible la eliminación de lo que vergonzosamente se resiste a desaparecer: el racismo, la discriminación y las formas pasivas o activas de xenofobia. Ese fue el mensaje y el compromiso del Gobierno nacional. Pero no es su tarea exclusiva. Es un llamado a que todos, desde cada orilla, hagamos nuestro aporte.



Sergio Díaz-Granados

Director del BID para Colombia y Perú.