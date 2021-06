Una evolución silenciosa

En medio de los paros, manifestaciones y bloqueos salió un reporte que paso mayormente desapercibido: el resultado de nuestras exportaciones. Las ventas externas muestran una evolución positiva.



Según el Dane en los cuatro meses que van de este año las exportaciones colombianas aumentaron un 11,1% frente al mismo periodo de 2020 lo que indica una recuperación superior al nivel prepandemia.



La canasta de productos agropecuarios (principalmente café, flores, banano y carne) totalizaron US$3.105 millones con un crecimiento del 20,9% y a este grupo le siguió el de manufacturas (principalmente cuero y marroquinería, confecciones, manufacturas metálicas, etc.) cuyas ventas externas fueron US$ 2.622 millones y aumentaron un 19,7%. Nada mal viendo las restricciones que sufrió Colombia a comienzo de año por los picos de pandemia de enero y febrero.





También se incrementaron las ventas de oro no monetario que tuvo ventas por US$946 millones en el mes de abril de 2021 las cuales subieron 53,1% respecto de abril de 2020. Las ventas externas de productos minero-energéticos, correspondiente al grupo de combustibles y productos de la industria extractiva, para el periodo enero-abril de 2021 fue de US$5.173 millones lo que representa una reducción del 2% respecto del mismo periodo del año anterior.



Las razones que explican estos crecimientos son variadas. Una de ellas es el tipo de cambio especialmente de los últimos dos años, después de haber padecido el sector exportador una fuerte revaluación del peso especialmente entre 2010 y 2014, que se constituyó en una especie de hoguera, un viento favorable gracias a la devaluación ha ayudado a la tonificación.



Otro factor sin duda son los acuerdos comerciales, estos proveen la seguridad y estabilidad que requieren las empresas para su planeación de ventas y celebración de contratos a largo plazo, este es el caso especialmente para productos como flores, banano o manufacturas.



También ha convenido el incremento en producción de nuestro café y la recuperación del precio internacional. Es de resaltar también el esfuerzo de nuestra diplomacia comercial encabezada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como de las labores de promoción adelantadas de manera continua por Procolombia.



En cuanto a los mercados de destino de nuestras exportaciones Estados Unidos sigue consolidado como nuestro principal socio comercial. El mercado americano compró un 28,8% de nuestras exportaciones acumuladas de enero a abril de 2021 seguido de China 9,1%, Panamá 5,4%, Brasil 5,2%, Ecuador 4,6%, India 3,5% y Perú 3,4%.



El principal riesgo para nuestras exportaciones es la concentración de productos, destinos y empresas exportadoras por ello esta diversificación que se alcanza, en productos y destinos, es clave para proteger la canasta exportadora.



No obstante, de esta evolución silenciosa preocupan las noticias del mes de mayo que podrían limitar el sector exportador y ojalá de esa caída no responsabilicen a los acuerdos comerciales o a los equipos de diplomacia comercial.



Sergio Díaz Granados

Director Ejecutivo por Colombia y Perú del BID.