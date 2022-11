La palabra dumping no tiene traducción a ningún idioma. La Real Academia la define como la “práctica comercial de vender a precios inferiores al costo para adueñarse del mercado”. El Glosario de la OMC agrega que también hay dumping cuando se vende “a un precio inferior al que se vende en el mercado interno [del exportador]”.



El dumping es una práctica de comercio desleal, que utiliza precios depredadores para eliminar competidores. El castigo consiste en calcular en qué porcentaje se vende el producto por debajo del costo, o del precio del mercado interno del exportador (10%, 15%, 100%, etc.), y sumarle esos puntos porcentuales al arancel del producto. Esta práctica comercial desleal tuvo un pico en 2020, año en el que los países del mundo iniciaron 355 investigaciones.



El país que más ha sido demandado ante la corte de la OMC por arbitrariedad en el cálculo del porcentaje de dumping ha sido Estados Unidos. Algunas autoridades usan el dumping como instrumento de la política industrial para proteger a la industria nacional de las importaciones. En 2018 el ministerio de comercio, tras una investigación, concluyó que las papas fritas congeladas originarias de Bélgica, Países Bajos y Alemania, se estaban vendiendo en Colombia a precios de dumping, y decretó como castigo aranceles adicionales del 8% para Bélgica, 3,6% para Países Bajos y 3,2% para Alemania.



Recientemente un arbitraje en la OMC le solicitó a Colombia la eliminación de esos aranceles proteccionistas, pues encontró que el ministerio había utilizado datos arbitrarios y violado el debido proceso en el cálculo del dumping. Colombia apeló. El clima durante la investigación estuvo caliente. Portafolio publicó una carta de los gremios paperos de los países europeos denunciando que detrás de la investigación de dumping estaba “la filial de una empresa multinacional que produce el 82% de la papa frita congelada, además de importarla de EE. UU. y Argentina sin aranceles”.



Los abogados de los paperos colombianos consignaron en el expediente de la investigación que si las importaciones de papas fritas llegaban a 100.000 ton/año, arrasaría con la producción de papa en Colombia, y 10.417 campesinos quedarían en el aire. Con esa espada de Damocles se efectuó la investigación.



El laudo de los árbitros en Ginebra es contundente, y se le ve poco futuro a la apelación de Colombia. Si las autoridades hubiesen hecho bien los cálculos no les habría dado dumping.



Pues bien, para la fecha de los hechos (2016), se importaban de Bélgica 25.000 toneladas de papa frita; en 2021 se importaron 51.500 toneladas ¿Qué pasó? Pues que en la investigación hubo terrorismo. La papa frita es un producto emblemático en Bélgica; no hay turista que no haya hecho cola para comprarla a en un quiosco en la calle. Fait des frites pas la guerre, se leía en un muro cuando los atentados terroristas de Bruselas en 2016. En vez de seguir litigando y pagando abogados, es mejor invitar a los belgas a que monten una fábrica de papas fritas en Colombia para exportar a Suramérica.



DIEGO PRIETO URIBE

​Experto en comercio exterior