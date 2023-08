Peajes y concesiones

La controvertida medida de evitar que las tarifas de los peajes se ajustasen a principios del 2023 con base en la inflación del 2022 y que, en cambio, se quedasen ‘congeladas’ ha generado un interesante debate.



El recaudo de los peajes es una de las fuentes de recursos para pagar el mantenimiento y la construcción de la infraestructura vial. Sin embargo, llega a ser un gasto muy relevante para familias de escasos recursos y, sobre todo, para los transportadores de carga.

Queda evidente en todas estas discusiones que el usuario percibe que la ubicación y las tarifas de los peajes son arbitrarias. Esto se agrava porque las autoridades, concretamente el Ministerio de Transporte, entidad encargada de fijar las tarifas mediante resoluciones, no es capaz de justificarlas o de presentar unos parámetros medianamente claros para determinar ubicación, frecuencia y, sobre todo, valor de los peajes en relación a la infraestructura que se busca financiar.



En el caso de las concesiones IP (Iniciativa Privada) la respuesta del Ministerio ante los interrogantes es insospechada: “la tarifa de peaje corresponde a lo acordado y firmado con el concesionario, es inmodificable y si se cambia se reducirá drásticamente el alcance de la obra o se cancelará”. Tal y como sucedió con la concesión Cesar - La Guajira.



Para el debate es sano aclarar que los recaudos de peajes pueden llegar a ser suficientes para pagar el mantenimiento completo de una carretera más no su construcción, ni siquiera en casos de muy alto tráfico.



Por ejemplo, en la Autopista Soacha - Girardot, tal vez la vía con más tráfico en el país después de la Autopista Norte, se esta construyendo un tercer carril mediante una concesión IP.



Para pagar por esto, se le ha entregado al concesionario, completamente gratis, la autopista de doble carril, ya construida, junto con los recaudos de sus peajes operando desde el momento cero. Con estos ingresos se pagará el tercer carril.



Las concesiones en muchas ocasiones colocan peajes en zonas de alto tráfico, semiurbanas, donde no se harán obras, o donde el tráfico se origina en otras obras ya construídas, para pagar obras nuevas a decenas de kilometros de distancia. Esto genera a veces mucho malestar. En esta categoría se encuentran peajes como El Purgatorio y La Caimanera en la concesión Antioquia - Bolívar.



Ante el descontento, las concesiones llegan a acuerdos con las comunidades, eximiendo del pago a quien más proteste y aumentando la sensación de que las tarifas de los peajes carecen de bases técnicas y son manipulables con cualquier modelo de excel.



Finalmente, hay un enorme problema que ningún político ha querido enfrentar y es que dos terceras partes de los vehículos del país, las motos, quienes más se benefician de las carreteras en buen estado, no pagan peaje alguno en ninguna circunstancia o concesión.



Será muy difícil mantener la legitimidad del cobro si sólo una minoría de los vehículos está obligado a pagar por algo que repercute en beneficio de todos. En definitiva, llegó el momento para que el Congreso legisle sobre los peajes.



LOUIS KLEYN

​Analista.