Pendientes en Ecuador

Esta semana el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cumplió su primer año en el cargo, un mandato en el que se depositaron grandes expectativas desde el sector privado y la economía en general por sus promesas electorales de impulsar la apertura comercial del país, lograr un mayor rigor fiscal y financiero, y de potenciar la estabilidad jurídica para ser más atractivos para la inversión extranjera y la llegada de capitales foráneos.



Hay que decir que una vez que cumplió los primeros 365 días al frente del vecino país, su gobierno logró un importante éxito en la campaña de vacunación, con alrededor del 80 por ciento de la población con el esquema completo de dos dosis.



Y, también, la economía deja un balance positivo. En el 2021 el PIB creció 4,2 por ciento, por encima de lo esperado, al tiempo que bajó el déficit fiscal hasta el 3,2 por ciento (desde el 7,2 por ciento al que repuntó en el 2020), y, en línea con su interés de apertura comercial, el país registró un récord en las exportaciones no minero-energéticas. Esta misma semana, también, inició una nueva ronda de negociación de un TLC con México, el paso que le falta para tener la luz verde definitiva para poder ingresar a la Alianza del Pacífico.



Pero tiene mucho por hacer. Junto a la ley de inversiones que no logró pasar en el Congreso, su gobierno aún debe sacar adelante grandes reformas en el marco del ajuste como condición por el préstamo del FMI. Y, sobre todo, la gran tarea pendiente sigue siendo, como ocurre también en Colombia, la mejora de la seguridad. La violencia que se vive tanto en las calles como en los territorios de Ecuador por bandas criminales y el narcotráfico parece aún fuera de control y es imposible que no enturbie un buen primer año económico.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda