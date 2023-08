Perdieron su esencia

¿Cuál es la sensación que se lleva cuándo visita una oficina del Estado? Porque si de hacerle honor a la frase de la escritora Maya Angelou se trata, las entidades públicas son los verdaderos referentes de su postulado.



Angelou dice: "La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir" y son precisamente, las dos últimas palabras, la clave de esa poderosa frase.

¿Ya tiene la respuesta? ¿Cómo se sintió después de haber salido de esa entidad? Tenga presente que no hago alusión a la respuesta a la solicitud que fue a realizar, sino al “tonito2 de quien le recibe o entrega la respuesta, pues, como dice mi madre: “no es lo que se dice, sino cómo lo dice, lo que verdaderamente importa" ¿Ya tiene la respuesta? ¿Por casualidad, noto la calidez con la que lo trataron? ¿Esa manera tan sutil y especial en la que se esforzaron para que usted saliera sintiéndose bien tratado?

Pero, ¿qué es un servidor público? ¿Es solo aquella persona que trabaja en una oficina administrada por el Gobierno?



Tal como está plasmado en el glosario de la función pública, un servidor público: se caracterizan por la disposición y entrega al ciudadano en todas las funciones que este llamado a desempeñar, y es quien tiene una orientación, principalmente, por el deseo de servir y atender las necesidades de los ciudadanos.



Con esa caracterización del cargo comprenderá porque cuando usted se retira, siente no solo la idoneidad de las respuestas sino la calidez que haber sido atendido por estas personas, que, honrando su compromiso, deciden dejar de lado sus beneficios particulares para darle prioridad a las necesidades de los ciudadanos que sirven. ¡Sí, es un sarcasmo!



¿Dónde quedó la humildad de estas personas, será que su selección fue idónea, será que se sienten en la cima del éxito? Porque muchas veces parece que el cliente, ciudadano, contribuyente o como se llame, quien necesita un servicio, tuviera que mendigar por la atención, hacer reverencias para ser bien tratado o inclinarse para endiosar a quien debería, por el contrario, inclinar su cabeza como muestra de respeto ante quienes tiene el compromiso de servir.



Posiblemente, sean contadas las entidades en las que prima el respeto a las personas, en las que la gente que sirve al visitante no tiene ínfulas de superioridad por el hecho de trabajar para el Estado, porque saben que el Estado es un organismo de poder al servicio de los ciudadanos y no al contrario.



JUAN CARLOS QUINTERO CALDERÓN

CEO & Founder de Gestión de Marketing.