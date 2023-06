Pesimismo y reformas

Ayer el Dane publicó los más recientes resultados de la encuesta ‘Pulso Social’ que mide, entre otros aspectos, las percepciones sobre el desempeño de la economía y problemas que enfrentan los hogares colombianos como, por ejemplo, la seguridad alimentaria. La fotografía que toma la medición, que cobija entre enero y marzo de este 2023, refleja un creciente pesimismo de los jefes de hogar del país frente a su situación económica en los próximos doce meses: 50,8% la considera peor y mucho peor.



Además de que prácticamente la mitad de los colombianos se siente hoy “pobre”, alrededor del 28% de los hogares (2,5 millones) no alcanzan a consumir las tres comidas diarias. Esta proporción de familias que enfrenta dificultades en términos de inseguridad alimentaria se ha mantenido dentro de los mismos niveles durante estos dos años de reactivación de la economía. Más aún, el 50% percibe el futuro económico con pesimismo.



Una percepción similar se deriva de la reciente publicación de encuestas de opinión pública como la de Invamer. Mientras el 70,7 % de los colombianos considera que el país va por “mal camino”, el 31,6% cree que el principal problema del país en este momento es la economía/desempleo/costo de vida. En otras palabras, junto a las cada vez más fuertes señales de la desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía nacional, la sociedad colombiana atraviesa una “desaceleración del optimismo”, un freno en las percepciones optimistas frente al rumbo.



No deja de llamar la atención que, a casi diez meses de gestión del gobierno de Gustavo Petro alrededor de un cambio drástico, el pesimismo sobre la sociedad, la política y la situación económica cunda entre los colombianos. De hecho, de acuerdo a Invamer, el 66% de los ciudadanos “no ha percibido” el cambio. El paquete de reformas -salud, pensiones y laboral- no ha despertado en la población el entusiasmo requerido para mover la aguja de los acuerdos políticos. El 60,9% se manifiesta en contra de esas reformas.



Es muy difícil adelantar una agenda de cambios, cuando la sociedad está desconectada y cuando esas transformaciones no cuentan con apoyos ciudadanos.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda