Poder de la persistencia

Asómbrate: Para hacer un kilo de miel, una abeja debe visitar 4 millones de flores. El colibrí se alimenta principalmente del néctar de las flores. Puede visitar de 500 a 3.000 por día. Ejemplos como estos ojalá te impulsen a no rendirte, confiar en ti y ser persistente. “En la profundidad del invierno, aprendí que en mi interior hay un verano invencible”, Albert Camus.



Cuando te acose el desaliento afianza la fe en Dios y en ti. Apóyate en el poder de afirmar. Repite: “Dios mío, me amas, te amo y me amo. Creo en ti y creo en mí. Confío y persevero”. Cuatro largos años le dedicó el artista Miguel Ángel al techo de la hermosa Capilla Sixtina. Después dedicó cuatro años y medio al Juicio Final. Lo concluyó en 1541.



Dicen que hay tres clases de personas: los seres idealistas, los derrotistas y los realistas. Los primeros se nutren de fantasías y, algún día, los golpes de la vida los aterrizan y fácilmente van al polo glacial del conformismo.



Los pesimistas consumados son incapaces de disfrutar la luz del sol por estar pensando en la oscuridad de la noche. Son seres lúgubres que, en un hermoso pañuelo con una pequeña mancha, sólo ven la mancha. Las personas realistas saben que la vida es como un claroscuro de Rembrandt o de Caravaggio.



Saben que luz y sombra, riqueza y pobreza son dos caras de la misma moneda, y que ninguna es mala o buena de por sí. Las personas realistas son perseverantes y buscan lo mejor sin los delirios y el estrés del perfeccionista.



Tú escoges cuál rol desempeñas y ojalá elijas asumir con fe, amor y esperanza todo lo que la vida te ofrece.



La persistencia tiene un efecto mágico y, ante él, la dificultad desaparece y el obstáculo se desvanece. El gran sabio chino Lao Tse afirmó que la perseverancia ayuda a las demás virtudes. Ella te mueve a seguir adelante cuando crees que ya no tienes fuerzas, pero las encuentras. Todos los que logran algo o tienen éxito en lo que hacen, se lo deben a la persistencia.



Visualízate siendo ese niño que se levantó una y otra vez cuando caía aprendiendo a caminar. Mírate siendo niño y aprendiendo a escribir con cientos de garabatos y borrones. Perseverar es tu compromiso con los proyectos emprendidos, es fuerza de voluntad para seguir. Es mantenerte firme, es ánimo para no renunciar y seguridad de lograr lo que deseas.



Hasta los 22 años el cerebro está continuamente madurando. Con prodigiosa neuroplasticidad se adapta a nuevas circunstancias, incluso en la vejez. Una persona que queda ciega desarrolla más el tacto, el oído y otros sentidos. Los principios para mejorar son siempre los mismos: persistencia, adaptación, refuerzo y gratificación. Estas son valiosas lecciones del sicólogo británico Ian Creese experto en neurociencia.



GONZALO GALLO G.

​Escritor y conferencista