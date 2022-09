La Asamblea de la Andi aplaudió al presidente Petro cuando manifestó que no existía una política industrial. Como prueba mencionó que en el ordenamiento institucional del Estado no existía la palabra industria, diciendo: “Existe un ministerio de comercio, turismo y desarrollo Empresarial, me parece”.



Es muy osado decir que no existe una política industrial. Nuestra política industrial es el resultado de la suma de la política comercial, de competencia, financiera, cambiaria, de formación de personal, de elaboración de normas técnicas, de inversión extranjera, etc., la mayoría de las cuales se formulan desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es una política industrial horizontal.



¿Por qué aplaudió la Andi el comentario del presidente Petro? Quizás porque quisiera una política industrial vertical con ayudas específicas para la industria. Nuestro presidente mencionó como ejemplo el modelo de industrialización coreano ¿En qué consistió? Aranceles del 40%, cuotas de exportación, subsidios a las exportaciones, monopolio estatal de las divisas, copia de tecnología, jornadas de trabajo larguísimas, control estatal de los bancos, control de precios, penalización a empresas con bajo desempeño, un gobierno autoritario. El resultado fue la creación de campeones mundiales, como Samsung.



Cuando la política industrial era la sustitución de importaciones, Colombia se la jugó con la política del estado empresario. La pieza central fue el Instituto de Fomento Industrial, una holding de empresas industriales, siendo las más emblemáticas Sofasa y Acerías Paz del Río. Como en Corea, existían subsidios a las exportaciones, un dólar caro, aranceles elevados, control cambiario. No se produjeron campeones mundiales como en Corea. Lo que se sabe hasta el momento de la nueva política industrial es que será la suma de: i) la creación del Ministerio de Industria, ii) nombramiento de una comisión de industrialización y iii) contratación de la señora Mazzucato para liderar una misión de reindustrialización. Es probable, entonces, que se busque crear campeones nacionales, que seguramente no serían ni las confecciones ni el calzado. En 2005 la participación de la industria en el PIB fue 16% y en 2021 fue 11,5%. A esto se le ha llamado la desindustrialización de Colombia. Para la izquierda, este fenómeno sucedió por haber abrazado el libre comercio. Pero la verdad es que la pérdida de participación de la industria en la economía es un fenómeno mundial.



Según un estudio del BanRepública, “la industria colombiana en el siglo XXI”, “existe una caída permanente y de largo plazo en casi todo el mundo de la participación de los bienes industriales en la demanda total, que pone en duda la capacidad de la política pública de inducir un crecimiento industrial por encima del crecimiento del resto de la economía”.



De ser así las cosas, la política industrial 2022-2026 quedaría reducida al nuevo Ministerio de Industria, que necesariamente tendrá dentro de sus funciones la política de importación y exportación, como sucede hoy.



Hay que cambiar todo para que todo siga igual.



DIEGO PRIETO URIBE

Experto en comercio exterior