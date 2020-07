Populistas cantos de sirena

Algunos personajes de la oposición política están viendo amenazado su espacio y cantidad de seguidores ante la buena labor del Gobierno y de la mayoría de los mandatarios locales de todas las vertientes partidistas, lo que los lleva a tener como única defensa propiciar acciones populistas, discursos incendiarios y propuestas sin piso jurídico y financiero, para enardecer una situación per sé compleja y poner en riesgo la democracia y estabilidad económica y social del país.

Con el pretexto de defender a los afectados por la pandemia, invitan a la desobediencia civil, atacando desde sus bodegas informáticas en redes sociales para generar caos. Si pretendían unir al pueblo, lograron lo contrario. Basta observar que –gracias a la continua y sostenible prestación de los servicios públicos– se ha hecho más llevadero el aislamiento.



¿Qué hubiese pasado si no hubiéramos reconectado el agua a más de 300.000 familias (1.200.000 colombianos)? ¿O a los casi 100.000 hogares a los que se reconectó el servicio de energía y gas natural? ¿Qué opinaran estos opositores al respecto de que las empresas –a costo propio– llevaron a cabo la reconexión histórica para Colombia?



También destaco el diferimiento automático del pago hasta por 36 meses, según el servicio, a tasa cero para estratos 1 y 2; la eliminación del IVA a facturas de celulares de menos de $71,214 o los descuentos de hasta el 10% por pago oportuno en energía y gas. Los trabajadores y operarios de las empresas de servicios públicos y telecomunicaciones, no supieron qué fue el aislamiento y siguen trabajando por el bienestar de los hogares colombianos.



De seguro ha habido errores de facturación que se están solucionando y que corresponden a un porcentaje bajo de reclamaciones (50.000 solicitudes mensuales frente a un universo de 43 millones).



De hecho, nos convertimos en ejemplo para Latinoamérica. Qué hubiera sucedido con nuestras empresas, hijos y familias sin tener la conectividad de las TIC y TV, todo habría colapsado.



Hoy la queja es contra los servicios públicos, mañana contra el pago de arriendos, de créditos o de comida. Fácil decirlo, pero ¿De dónde saldrán recursos para hacer sostenibles estas propuestas? ¿Quién generará empleo para la reactivación económica? ¿Vamos a multiplicar por 10 los males y a copiar el modelo fallido del país vecino?

Las propuestas populistas tienen un interés electoral, no priorizan el coronavirus sino el miedo al anonimato, a su ausencia de resultados, a perder vigencia en la memoria de los colombianos.



La falta de solidaridad es la mejor manera de irse al olvido y a ellos les está sucediendo. No caeremos en la trampa de convertirlos en mártires por sus propuestas absurdas, pero deberán responder por los daños que ocasionen a la generación de empleo y al sector productivo nacional.



Del coronavirus nos protegemos con tapabocas, lavado de manos y distancia social. ¿Cómo nos cuidamos ahora del peligro de las propuestas populistas? Diciéndole no a los bomberos pirómanos.



Hoy nuestra lucha deberá ser contra el cansancio, el miedo y la desesperación por los últimos anuncios, mantengamos la unidad de mando y no caigamos en los cantos de sirena de la desobediencia civil que pueden llevarnos al pánico económico y social, porque –para esto– no hay respirador que sirva.



Camilo Sánchez Ortega

Presidente de Andesco.