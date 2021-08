Primero lo primero

Soy un hincha del Banco de la República. Creo que fue de las pocas cosas que quedaron bien diseñadas en la Constitución de 1991. Su autonomía y seriedad nos han permitido evitar muchos de los males económicos que afectan a nuestros vecinos. Tal vez lo único que tenemos del primer mundo es el manejo de nuestra moneda.



Dicho lo anterior, la situación económica de Colombia luego de la pandemia exige un tratamiento especial. Es cierto que la inflación está aumentando y se sitúa en la actualidad por encima del techo de la banda. El repunte de los precios es un fenómeno que se está registrando en varios países dentro de los cuales sobresale Estados Unidos. Es el resultado de la perturbación de los procesos productivos en muchas industrias y naciones. Está relacionado con las dificultades logísticas y el aumento de los precios de las materias primas y el petróleo. Es muy probable que buena parte de estos factores se normalicen en los próximos meses a medida que la economía recupere, de forma gradual, su capacidad de abastecimiento.



Está el tema siempre delicado de la tasa se cambio. El dólar se mantiene fuerte, pero no es sólo contra el peso sino frente a todas las monedas. Preocupa al Emisor el efecto que tiene el dólar en el precio de los bienes y servicios importados. Este fenómeno es, con los precios de los servicios públicos, una de las correas de transmisión más fuertes de la inflación en Colombia.



¿Por qué el dólar no cede? La respuesta es una sumatoria de factores como el déficit del comercio exterior, la pérdida del grado de inversión y la incertidumbre política. Pero por otra parte, entre abril y junio, el país recibió 2.318 millones de dólares de inversión de portafolio y montos adicionales de divisas ingresadas por el gobierno nacional. La resistencia de la tasa de cambio a la baja debería ceder en los próximos meses si se confirma la reactivación y la reforma tributaria es aprobada sin dificultades.



Este escenario debe inducirnos a la serenidad. Todo indica que el crecimiento en el 2021 podría estar rondando un 7 por ciento. Subir la tasa de interés para enfrentar un repunte temporal de la inflación y frenar la devaluación podría enviar una señal inconveniente en un entorno donde la prioridad debe ser la reactivación productiva y el descenso de la tasa de desempleo. Podríamos quedarnos en un equilibrio inconveniente con un dólar alto, menos reactivación y más desempleo.



Con crecimiento todos los achaques de la economía son más llevaderos. Es más fácil enfrentar el inevitable ajuste fiscal y el aumento del endeudamiento cuando hay expansión. No hay prisa en subir el costo del dinero. Se puede esperar algunos meses. Señores codirectores, tranquilos. Primero lo primero.



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

Presidente de Fasecolda

migomahu@hotmail.com