Protagonismo hispanohablante

Este mes, cuando la comunidad latina celebra el ‘Mes de la Herencia Hispana’ (15 de septiembre al 15 de octubre), que reconoce la contribución de esta minoría étnica en el progreso de los Estados Unidos, conviene destacar el protagonismo que los hispanohablantes han alcanzado en este país y en el mundo.



El español es el idioma oficial en 21 países, 18 de ellos en el continente americano, uno en Europa y otro en África. Esto indica que los hispanohablantes ocupan un gran espacio geográfico. La lengua nació en el siglo V d. de J. C., de los restos del latín y se enriqueció con el aporte de cuatro mil palabras de origen árabe y otras del catalán, el provenzal, el francés y el inglés.



El mapa lingüístico del mundo está compuesto por siete mil idiomas diferentes, pero ese mapa no está repartido proporcionalmente. Mientras que algunas lenguas se hablan en comunidades pequeñas, otras poseen gran cantidad de hablantes; es el caso del español, lengua en constante crecimiento poblacional. ‘El español en el mundo’, informe que cada año publica el Instituto Cervantes, indica que hay 580 millones de personas que hablan español.



El aumento de los hispanohablantes se viene dando especialmente en Estados Unidos, que registró una población de 331.449.281 personas en el censo de 2020, de las cuales 62,2 millones se identificaron como ‘hispanos’. La disyuntiva consiste en encontrarlos registrados en el empadronamiento que se llevó a cabo en medio de la pandemia. Superada la situación, los expertos predicen que para 2050 habrá más de 100 millones de hispanohablantes viviendo en territorio estadounidense.



El anuario ‘El presente y el futuro del español estadounidense’, escrito por Kim Potowski de la University de Illinois, denuncia el endurecimiento del discurso público hacia los inmigrantes y las lenguas que no sean el inglés, y propone medidas para fortalecer el español, entre ellas, incrementar la presencia de latinos en programas de televisión y otros medios. El académico sostiene que “el español goza de más visibilidad y prestigio a nivel internacional, pese a que se sigue discriminando a varios niveles en EE. UU.”.



Después del inglés y del chino, la comunicación en la Red es propiedad de los hispanohablantes. De hecho, el español es la tercera lengua más empleada en Internet por número de internautas. De los casi 4.210 millones de usuarios que tenía Internet en 2018 en el mundo, 370 millones se comunicaba en español (8,1%).



El español ha experimentado un crecimiento del 1.759% en las dos últimas décadas, frente al incremento del 650% registrado por el inglés. Este despegue se debe a la incorporación a la Red de usuarios hispanoamericanos. Solo en Iberoamérica y el Caribe el incremento de internautas fue del 2.325% entre 2000 y 2018, situación que hace evidente el protagonismo de la lengua de Cervantes, no solo en EE. UU., sino en el mundo.



RICARDO GAITÁN

Consultor de branding