Que el empleo aguante

Con la publicación de los resultados del mercado laboral por el Dane correspondientes a julio pasado, la economía colombiana ajusta dos meses consecutivos con la tasa de desempleo en un solo dígito.



En el séptimo mes de este año los niveles de desocupación registraron 9,6 por ciento, 1,4 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo período del año pasado y el dato más bajo desde 2015.

El sostenimiento de una tasa de desempleo por debajo de los dos dígitos ha sido bien recibido ya que el aparato productivo del país ya experimenta las señales de la desaceleración.



Con un casi estancamiento en el segundo trimestre del año -el PIB sólo creció 0,3%- las expectativas de los analistas apuntaban, a estas alturas, a una reducción de la dinámica de los empleos.



No obstante, entre julio de 2022 y julio de 2023 la economía generó 1,12 millones de puestos de trabajo, de los cuales 604 mil pertenecen a empleos de cuenta propia.





Que los ‘cuentapropistas’ superen a la creación de puestos para los trabajadores particulares invita a otra reflexión. Dentro de este tipo de trabajo es mucho más probable la presencia de condiciones de informalidad laboral.



Esta resistencia del mercado laboral en medio del choque de la desaceleración se mantiene en parte por un dinamismo de un empleo más informal, esto es, con una menor calidad y menores protecciones.



Esta discusión sobre la necesidad de disminuir la informalidad gana mucha más urgencia ante la reactivación de la discusión del proyecto de ley de la reforma laboral.



Cualquier modificación a las normas que rigen el empleo en Colombia no puede perder de vista que, junto a la mejora de las condiciones de quienes hoy cuentan con un trabajo estable, dos objetivos ineludibles son tanto el desarrollo de estímulos para crear muchos más puestos de trabajo formales y estables, como la reducción de los altos niveles de informalidad.



De hecho, el informe del Dane registra una ligera reducción de esta tasa a 56,4 % a nivel nacional. A lo anterior se debe añadir que el coletazo de la desaceleración podría empezar a sentirse en las cifras del mercado laboral en los próximos meses, que llevan un cierto rezago frente a las actividades económicas.



Al fin de cuentas, no basta con crecer para generar empleo de calidad y sostenible en el tiempo.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda