¿Qué hacer con las redes sociales?

No soy experto ni uso en exceso las redes sociales. Pero soy consciente de su enorme impacto. Para la muestra un botón: La mayor votación para senado en las elecciones del año pasado, la tuvo un yutuber o, como se denomina el mismo, un activista digital. Se trata de ‘Jota pe Hernández’ que salió elegido dentro de la lista del Partido Verde y le ganó a pesos pesados de la política como Roy Barreras y Humberto de la Calle.



De Bucaramanga, se hizo celebre en las redes sociales a partir del paro nacional de abril de 2021, como un duro crítico de la reforma tributaria de entonces. Esta es una de sus frases más recordadas: “Cada cuatro años vienen con las mismas mentiras de siempre, rotándose el poder entre los mismos politiqueros corruptos, los mismos ladrones y los mismos asesinos de siempre”. Como dicen, habla sin pelos en la lengua y siempre desde una posición crítica y contestataria.



Pero el no es el único que ha encontrado en las redes sociales una voz potente que los ha llevado a una posición de liderazgo en la sociedad: Están los desmovilizados de la guerrilla, las víctimas del conflicto, los de la comunidad Lgbtiq, los defensores de los animales, las iglesias de diferentes credos y muchos más, que hoy están presentes en el debate nacional de forma activa y muchos representados en el Congreso. Pero es palpable la desconfianza que en muchos sectores de la sociedad producen las redes sociales. Mirando la 14 versión del Panel de Opinión 2022, que realiza la empresa Cifras y Conceptos donde entrevistan líderes de todas las regiones de Colombia, se pueden ver algunos resultados que sin duda marcan una preocupación grande.



A la pregunta de si la persona entrevistada (Cerca de 1.500 líderes de opinión) se siente segura con las redes sociales, el 60% dijo que no. Y lo más interesante, es que todos son usuarios regulares de las redes sociales. El 43% se siente o se ha sentido matoneado en algún momento en esas redes sociales. Y esta es dramática: el 66%, casi 7 de cada 10 entrevistados, dice que ha sido engañado con noticias falsas en las redes sociales. Más aún: el 34%, más de 3 de cada 10 personas, todos ellos catalogados como líderes de opinión, dice que es consciente de haber compartido información en redes sociales que luego comprobó que era falsa.



Es un panorama inquietante, para ser prudente en la calificación, este que ofrecen los líderes de opinión de Colombia respecto de las redes sociales. No se sienten seguros dentro de estas lo cual puede calificarse como una desconfianza mayoritaria; Hay descalificaciones y agravios permanentes y una buena parte de las opiniones que circulan se forman a partir de noticias falsas que en un porcentaje importante son difundidas por los propios líderes. ¿Para donde vamos con las redes sociales? ¿Qué entidad pública o privada está analizando toda esta situación?



RICARDO SANTAMARÍA

Analista