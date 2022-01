¿Qué hacer con los no vacunados?

El veloz ingreso en el cuarto pico de contagios en el país, impulsado por la variante ómicron, ha acelerado el debate sobre las medidas a tomar con aquellos colombianos que no quieran vacunarse. El 2022 arrancó con una rápida propagación de la covid-19: ayer los nuevos casos diarios superaron los 26 mil y los fallecidos al día ya alcanzaron los 59. Es decir, en cuestión de poco más de una semana, Colombia retornó a niveles de julio pasado.



Si bien la disparada en los contagios ya ha producido cancelación de eventos masivos y ajustes a políticas sanitarias, el Gobierno Nacional ha descartado el regreso a los confinamientos generalizados y los cierres de actividades económicas, así como la confirmación de la presencialidad total en la educación. No obstante, en el centro de las estrategias para enfrentar este cuarto pico están la vacunación y las medidas de bioseguridad y autocuidado.



Las encuestas de opinión -incluyendo la de Pulso Social del Dane- reflejan la condición minoritaria en el país de grupos organizados ‘anti-vacunas’, como los que se encuentran en otros países ricos. La inmensa mayoría de los colombianos ya están vacunados completamente, esperan su segunda dosis o quieren la inmunización, pero no han podido acceder a los biológicos. El desafío ahora del plan nacional de vacunación es abordar en simultánea la brecha de los que aún tienen esquemas incompletos y avanzar en los refuerzos para las poblaciones más vulnerables. Pero, al mismo tiempo, se acerca el momento de aumentar algunas restricciones a los que se resisten a la inmunización para acceder a eventos, comercios, vuelos comerciales y demás espacios públicos. Italia, por ejemplo, ya decretó vacunación obligatoria para poblaciones de adultos mayores y Francia “apretará” a los no vacunados.



Sondeos recientes ratifican que una mayoría importante de colombianos apoya tanto la exigencia de carnet de vacunación como la obligatoriedad de la inmunización. El momento para esas definiciones se acerca cada vez más.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda