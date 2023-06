¿Qué importa hoy?

Hace días me hago esta pregunta: ¿Qué es lo que más importa hoy en Colombia? ¿Qué es lo más relevante para vivir en el presente y forjarnos, como país, un mejor futuro? Cada uno tendrá su respuesta. Hago este ejercicio como una reflexión en voz alta y no -ni más faltaba- como una verdad tallada en piedra que no lo es. Al principio, para contestar esta pregunta, me fui por el camino del realismo y el optimismo.

Hay que aceptar lo que tenemos, el gobierno y el país vivo y diverso en el que hoy vivimos. Y siempre se abren oportunidades que solo somos capaces de verlas si estamos atentos y relajados. Cada uno, desde donde vive y trabaja, debe hacer lo mejor posible y seguir para adelante. Y algo más: Hay un cambio en curso y hay que entenderlo para participar en el.



Hoy, dado lo que ha ocurrido en casi 11 meses de gobierno, tengo una visión más elaborada: Hay que buscar el equilibrio de poderes y el fortalecimiento de las instituciones. Hay que defender la libertad de prensa y el ejercicio democrático de los gremios, sindicatos y asociaciones de toda índole que a propósito de las reformas en curso, se están pronunciando. El equilibrio de poderes es fundamental.



El Congreso, discutir y aprobar las leyes; el ejecutivo administrar y gobernar a través de políticas públicas; y el judicial, defender y hacer cumplir la constitución y la ley. Como nunca, la vigencia de ese equilibrio de poderes democráticos, es lo que nos pondrá a salvo de cualquier radicalismo.



Y como nunca también, la vitalidad y actuaciones de las instituciones públicas y privadas que hemos forjado a lo largo de nuestra historia, están a prueba y es necesario que funcionen y se expresen. Hay que pedirle al gobierno y al presidente Petro, sensatez y mesura. Los que critican y se manifiestan en contra de algunas de las iniciativas o actuaciones del gobierno no son racistas ni arribistas. Algunos podrán serlo, pero esa no puede ser la calificación de parte del presidente.



Lo que esperamos de un político que ha hecho toda su carrera como opositor y crítico de los gobiernos de turno, y que hoy que está en el poder -de forma legítima por supuesto- es que sea capaz de adelantar un diálogo democrático y civilizado con quienes alzan su voz porque no están de acuerdo con su reforma laboral, pensional o de salud. Y lo hacen con argumentos válidos y documentados.



De esa manera no se une al país. Con ese lenguaje lo que hace es dividir a la sociedad entre buenos y malos, entre amigos y enemigos del cambio. Pregunta: ¿Lo que criticaba como político ahora lo hace como presidente? Todo nuestro apoyo y respaldo a las Cortes de Justicia, al Consejo de Estado, a los jueces y tribunales, a la fiscalía. Nuestro futuro como nación estable y democrática descansa, en buena parte y entre otros factores, en la sabiduría, integridad, imparcialidad y oportunidad de sus decisiones.



Ricardo Santamaría

Analista.