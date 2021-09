¿Qué tanto tributa el sector financiero?

Las discusiones del Proyecto de Inversión Social han dado origen a algunos señalamientos imprecisos sobre la tributación del sector financiero por parte de políticos de la oposición. Esas afirmaciones desconocen la realidad: el sector financiero, y en especial el bancario, contribuye de forma determinante al erario.



Para dimensionar el aporte tributario del sector, hay que revisar el recaudo del impuesto de renta. En 2019, el sector financiero pagó unos $4,6 billones, 11,5 % del recaudo total por este concepto. Cuando se compara esto con su participación en la economía (4,7 %), se observa que su aporte es 2,4 veces su participación en el PIB, relación que supera a la mayoría de otros sectores.



Otro tema es la tarifa efectiva de tributación de renta del sector financiero. Este indicador, según la Dian, bordeó el 21,4 %, y si solo se tienen en cuenta los bancos, el indicador se ubicó en 24 %, cifra que contradice los cálculos fantasiosos de algunos que señalan que es de 1,8 %. Además, al sumar el resto de los gravámenes, la tarifa efectiva de tributación de la banca asciende al 49,9 % y al incluir las contribuciones a la seguridad social, la carga tributaria alcanza 62,5 %.



También se distorsionan en el debate público los beneficios tributarios del sector. El único beneficio particular a la banca son las exenciones a los rendimientos financieros generados por los créditos a vivienda VIS-VIP, que se justifican socialmente porque permite prestarle con tasas más bajas a los sectores vulnerables para acceder a vivienda. Si esta no existiera la tarifa de renta que antes mencionábamos para los bancos bordearía el 28,2 %, cifra superior a la de toda la economía (27,4 %).



En este punto también hay que señalar que el costo fiscal de los beneficios a la banca, que son el recién mencionado y el descuento del ICA (que reciben por igual todos los sectores), se acercó a los $ 800.000 millones en 2019, muy lejos de los $30 billones que se mencionan erróneamente.



De cara a la discusión tributaria que atravesamos, con la aprobación del articulado de la Ley de Inversión Social, la tarifa estatutaria de la banca pasará a ser de 38 % para el año gravable 2022, 7 puntos superior a la del año anterior, con lo cual la tarifa efectiva para las entidades financieras ascendería al 24,6 % y la de la banca comercial al 27,6 %.



La banca es consciente de los esfuerzos necesarios para consolidar la recuperación económica y social. Por eso, aunque tenemos reparos técnicos frente a la sobretasa propuesta, el sector la ha acogido como muestra de su compromiso con el país en el marco de un escenario como la pandemia. Así mismo, en el debate no se debe desconocer la contundencia de las cifras de un sector que financia y dinamiza de manera decisiva el desarrollo económico del país.



HERNANDO JOSÉ GÓMEZ

Presidente de Asobancaria

