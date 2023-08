Reforma laboral, flexibilidad y personas

Los defensores de la flexibilidad laboral se oponen a la reforma y se muestran solidarios con el empleo formal. Para ellos flexibilidad es sinónimo de empleo porque han inventado una relación directamente proporcional negando otros factores objetivos.

No aceptan la reivindicación de derechos laborales porque confían en la flexibilidad como variable de ajuste del mercado de trabajo, es decir, la solución al desempleo y a la informalidad pasa por menores costos laborales, contratación por horas, tercerización y eliminación de recargos nocturnos, como lo propuso la Directora de Fenalco Antioquia, asuntos que justamente pretende corregir la reforma.



Estas ideas son un insulto para trabajadores porque afectan sus ingresos, derechos y van en contravía de recomendaciones internacionales serias. Son ideas miopes porque las ventas dependen del ingreso laboral y sin ingresos y contratos fuertes, nadie compra. Bien lo advierte el director del DNP cuando dice que los costos del transporte, la dinámica de las aglomeraciones o el valor del crédito también son variables que inciden en el empleo (Productividad y salarios - 26/05/23).



La flexibilización laboral es peligrosa porque al principio ataca a los menos preparados, pero cuando avanza amenaza a los más cualificados y a los mejor remunerados. Expone a los trabajadores a contratos frágiles, temporales y precarios.



Es expresión de la ideología neoliberal que ha deslegitimado y ocultado a la clase trabajadora, pues se ha dedicado a desvirtuar la relación capital/trabajo al hacer creer que la clase trabajadora es portadora de un capital humano susceptible de ser acumulado.



Por esta vía, los trabajadores pasaron a ser la primera línea de defensa del capital y son ahora abogados sin sueldo de la libertad de empresa guiados por el discurso del emprendimiento, porque un desempleado es para el neoliberalismo un emprendedor en potencia.



La flexibilidad fue un instrumento que hizo creer en las teorías del capital humano, la cual empuja al individuo a comprar certificaciones para lucir “más competente” en el mercado de trabajo, donde es valorado por su “capital humano acumulado” pero lo reciben con contratos por prestación de servicios y remuneración y horarios sin compensación real por el esfuerzo.



Esto genera decepción al sentirse mal remunerado y tener que trabajar por cuenta propia, sin vacaciones ni estabilidad contractual, carga su propia protección social, porque se desvinculó de la relación laboral.



El capital humano niega la relación capital/trabajo, por ende, también la respectiva lucha de clases, que no es un invento de Marx, sino que es intrínseca a dicha relación.



El mejor ejemplo de dicha lucha lo han dado los ‘marxistas’ César Gaviria y Vargas Lleras al oponerse a las reformas invocando coaliciones, que no es otra cosa que llamar a su propia clase a la lucha.



En consecuencia, si la flexibilización deteriora contratación, relaciones laborales e ingresos, entonces la supuesta solidaridad de sus defensores no es por el empleo formal, sino por más precarización laboral. Desde esta perspectiva, la reforma va bien enfocada.



JORGE CORONEL LÓPEZ

Economista y profesor universitario.

jcoronel2003@yahoo.es