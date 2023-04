Llevamos semanas oyendo sobre las diferentes reformas propuestas por el Gobierno. Es natural que un gobierno que prometió el cambio, presente ante el Congreso estas iniciativas, sin embargo, es importante cuestionarse sobre la calidad de los debates que se están dando: ¿Los colombianos tienen claras las implicaciones reales de lo que está escrito en los textos?

A buena parte de la población le queda casi imposible no apoyar afirmaciones tales como “la salud no es negocio”, “garantizaremos el derecho real a la salud” “no más paseo de la muerte” sobre todo cuando nuestro sistema de salud todavía tiene tantos retos de acceso, especialmente en las zonas más alejadas y pobres. Sin embargo, son pocos los que entienden realmente qué se está proponiendo, sobre todo en esta fase donde cada día hay una enmienda diferente.



El sistema de salud actual tiene muchas cosas que mejorar y también muchas que resaltar. Es cierto que este modelo no es el único en el mundo, y que hay otras formas de administrar la salud que funcionan. Sin embargo, ¿los retos del sistema justifican cambiarlo todo? Esto teniendo en cuenta, además, que en la teoría todo es bueno y que, lo realmente difícil, es poner las cosas en práctica y pasar del diseño de modelos al impacto en vidas.



Estuvimos en Buenaventura en diálogo con la Secretaría Distrital de Salud y algunos lideres relacionados con el sistema. Todos coincidieron en que allí, la salud está lejos de estar garantizada y estuvieron de acuerdo en que lo que plantea la reforma presentada, no asegura que esta realidad vaya a cambiar.



Lo que más preocupa es el manejo local de los recursos y del sistema. Esto teniendo en cuenta que buena parte de los mandatarios han tenido escándalos de corrupción. Así mismo, los participantes del espacio coincidieron en que esta reforma no ha sido pensada desde los territorios y no reconoce sus diferentes complejidades y potencialidades.



Tener un sistema de atención primaria que funcione es sin duda una buena decisión. Sin embargo, no es claro por qué esto debe implicar un cambio radical del sistema que actualmente funciona para buena parte de la población. El sector privado no es bueno haciendo todo, pero tampoco lo es el sector público. Al final, las cosas funcionan si se tienen los debidos incentivos y los mecanismos de control institucional y social que fomenten el servicio efectivo y con transparencia.



No se entiende entonces, si se quiere un cambio que genere beneficios a los ciudadanos o cambiarlo todo en defensa de una ideología. La reforma a la salud no ha sido correctamente debatida en los territorios y queda la duda si las propuestas parten de diagnósticos claros o de teorías que pretenden cambios, pero que difícilmente serán realizables.



Ojalá los congresistas y el gobierno tengan clara la responsabilidad que tienen y ojalá los ciudadanos nos involucremos más ¡la vida de todos los colombianos está en juego!



MARÍA ISABEL ULLOA

​Directora Ejecutiva de ProPacífico