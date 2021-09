Rescatar la Agenda Digital

Estoy parafraseando un editorial de mi director, Francisco Miranda, 'Salvar la agenda digital', del 13 de septiembre, que, con tan solo unos pocos días, prácticamente, tuvo que reevaluar con el editorial 'Brecha por cerrar', del 15 de septiembre.



No es fácil defender la agenda digital de un gobierno que nació con el compromiso de impulsar la economía naranja y cuya realidad, con el sol a sus espaldas, es que pudo hacer muy poco tanto por las industrias creativas y culturales como por la conectividad del país, eje transversal para el éxito de cualquier iniciativa naranja, hoy en día.



El director de Portafolio se quedó corto porque no reseñó el Digital Quality of Life Index 2020 (Índice de Calidad de Vida Digital 2020) hecho por la reconocida empresa Surfshark, creadora y dueña de una de las mejores soluciones de VPN en el mercado. Es un estudio a escala mundial sobre la calidad de vida digital donde califican a 85 países (81 % de la población mundial) y revisan cinco pilares fundamentales que definen la calidad de vida digital: accesibilidad de Internet, calidad de Internet, infraestructura electrónica, seguridad electrónica y gobierno electrónico. La principal conclusión de este informe para 2020 es que en el mundo hay una alta desigualdad en la asequibilidad: las personas en el 75 % de los países investigados tienen que trabajar más que el promedio mundial para pagar Internet.



Esta es la primera vez que Colombia es evaluado por el índice. Y estamos muy mal. La asequibilidad general en el índice se mide combinando la asequibilidad a los planes más baratos a datos móviles y a la banda ancha fija en cada país. El promedio mundial es de 3 horas 48 minutos de trabajo necesario para pagar la banda ancha más barata de Internet mientras que los planes para celular son 10 minutos de tiempo de trabajo promedio global para pagar el internet móvil más barato. Según el informe, a un colombiano le toma más tiempo de trabajo para poder costear las conexiones de Internet móvil y de banda ancha más baratas del país. Necesita casi cuatro veces más tiempo de trabajo que el promedio mundial para poder contar con un servicio móvil. Y para la banda ancha fija, la verdadera banda ancha (por ahora), el tiempo de trabajo requerido es casi tres veces mayor que el promedio mundial. En este pilar es donde peor estamos, ocupamos a nivel mundial el puesto 83.



Debo aclarar que en el estudio se refieren a la banda ancha fija simplemente como banda ancha, como debe ser. Y el famoso Internet móvil de Colombia es denominado servicio móvil de datos. Hace rato vengo diciendo en mi columna el enorme error que fue haber revuelto los datos de la banda ancha con lo de penetración de móviles. Han creado una distorsión de los datos reales de penetración y cobertura en el país.



En el apartado de calidad del internet no pudo habernos ido peor. Las velocidades de banda ancha y móvil se encuentran en el extremo inferior de los países analizados. La velocidad móvil ocupa el puesto 73, mientras que la banda ancha ocupa el puesto 74. La estabilidad de internet de banda ancha en Colombia cayó durante la pandemia de covid-19; sin embargo, la telefonía móvil se mantuvo estable. En este pilar ocupamos a nivel mundial el puesto 73. Debo agregar que creo no lograron incluir algunos datos que las telcos con presencia en el país dieron este año y fue el crecimiento importante en suscripciones con fibra óptica para el hogar.



Debo reconocer que no me extraña que nos haya ido tan bien en Gobierno Electrónico, pero parecería que estuviéramos hablando de Mr Jekyll y Mr. Hyde, porque los pobres desempeños en los otros pilares dan grima y no parecen los de un país con tan buenos indicadores de Gobierno Electrónico, precisamente.



Si el Gobierno quiere rescatar la Agenda Digital, el próximo ministro o ministra de las TIC (al momento de escribir esta columna no hay ministro) debe darle un “timonazo” al sector, obviamente con el apoyo del presidente Duque, impulsando una agenda que le facilite a los operadores de telecomunicaciones el despliegue de fibra óptica residencial y debe darse ya inicio al proceso de apagón del 2G y del 3G que va a redundar en el mejoramiento de los indicadores de los servicios de datos móviles. La subasta del espectro del 5G puede esperar.



En mi artículo 'Plan Nacional de Banda Ancha Fija, la alternativa que conecte al país', para EL TIEMPO propongo que el gobierno nacional junto con las gobernaciones aproveche la nueva posibilidad abierta por la reforma a las regalías e impulsen proyectos regionales de despliegue de fibra óptica residencial. Hay gobernadores y operadores interesados. Es hora de hacer algo diferente por el futuro de nuestra conectividad.



