¿Retornar a las oficinas o trabajo remoto permanente?

Luego de más de un año de trabajo en casa, muchas empresas han comenzado su proceso de retorno a las oficinas, con opciones que no pongan en riesgo la salud de los colaboradores, ni las finanzas de la compañía. Así, en 2021 muchas empresas regresaron con un modelo de alternancia. ¿Cuál será la tendencia para 2022?



La Encuesta Polimétrica de la Universidad del Rosario y Cifras y Conceptos, de abril 2021, resalta que 67 % de las personas entre 26 y 35 años se inclina por un modelo híbrido, y 60 % de los mayores de 65 años prefiere 100 % en oficina. Frente a este panorama, consulté la opinión de algunas empresas para saber cómo están retornando.



“En BASF empezamos con un modelo voluntario de alternancia desde el mes de agosto, y a partir de enero empieza el Future of Work, mediante la flexibilidad. Con él buscamos que los colaboradores empiecen con un retorno autónomo, que decidan cuáles días irá a la oficina según sus necesidades personales y laborales, bajo la condición de asistir a la oficina por lo menos una vez a la semana”, comenta Alberto Zúñiga, presidente de BASF Química Colombia.



Para Novo Nordisk, el principal reto de las organizaciones será trabajar bajo la confianza, otorgando la responsabilidad de autogerencia. “Novo adoptó el sistema híbrido desde septiembre 2020, siendo la primera empresa farmacéutica que volvió a las oficinas en el país. Todo el proceso ha sido voluntario, bajo cuatro principios: flexibilidad en el espacio físico, necesidad de encontrarnos físicamente, responsabilidad de los líderes y una solución no sirve para todos", afirmó Juan Manuel Escobar, director de Recurso Humanos de Novo Nordisk Colombia.



En este contexto, las herramientas tecnológicas también serán parte importante de este retorno seguro como lo ven en Nexus Capital Partners. “No somos indiferentes a las enseñanzas que nos ha dejado esta crisis causada por el COVID-19, por lo que hemos aprendido a aprovechar el uso de las herramientas tecnológicas para trabajar con más flexibilidad (y seguridad cuando se requiere). De esta forma, en Nexus actualmente nos encontramos trabajando bajo un esquema de alternancia día de por medio y con la meta de regresar presencialmente de manera permanente, pero aprovechando la flexibilidad que nos brindan las herramientas tecnológicas”, dice Fuad Velasco Juri, socio de Nexus Capital Partners.



Si algo queda claro frente a estas opiniones es la importancia que se le da a la alternancia como modelo de retorno, bien sea para ser completamente presencial o para establecer formalmente este modelo híbrido, que hace posible tener en cuenta las necesidades familiares y profesionales de cada colaborador.



LINA GUZMÁN

​Consultora en talento humano