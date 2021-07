2020, el año en el que las empresas temblaron

El 2020 rompió todos los esquemas, desde la vida cotidiana hasta la dinámica global, y el mundo de los negocios no fue ajeno al sacudón que generó la pandemia de la covid-19 en las economías.



Colombia es prueba de ello, pues una buena parte de las compañías más grandes del país afrontó caídas en sus ingresos y mayores pérdidas el año pasado, aunque no hay que desconocer que la resiliencia de los empresarios también permitió que muchos tuvieran un cierre contable con cifras en verde y signos de recuperación, o al menos un impacto menor al que se podría haber esperado.



Las cifras consolidadas de la revista Portafolio frente a los resultados financieros de las 1.001 compañías más grandes muestran cómo, a pesar del choque, Ecopetrol se mantiene al frente como la mayor empresa de Colombia, teniendo incluso en contra la menor demanda de combustibles que trajo consigo los confinamientos y la caída de precios del petróleo en el 2020.



En los ingresos consolidados de ese grupo, que reúne a 34 empresas, la estatal petrolera alcanzó $50 billones, lo que implicó una caída de 29,3% en comparación con los $70,8 billones que el grupo facturó en el 2019.



El mayor desplome para la compañía se dio en sus utilidades, que se redujeron 80%: en el 2019, la empresa logró ganancias por $14,5 billones, pero el año pasado solo llegó a $2,8 billones.



Por su parte, el Grupo de Inversiones Sura solo vio un deterioro de 2,3% en sus ingresos el año pasado, con $20,8 billones, y escaló de la tercera posición en el ranking en el 2019 a la segunda en el 2020.



Al igual que Ecopetrol, el impacto se recibió en las ganancias, que se redujeron en 80,4%.



Las 71 compañías que agrupa, entre las que se incluyen Suramericana, Sura Asset Management y Seguros Generales Suramericana, entre otras, reportaron utilidades por $336.237 millones, cuando en el 2019 esa cifra fue de $1,7 billones.



El grupo hizo crecer sus activos 2,76% en el año de la pandemia, al llegar a $70,9 billones, y su patrimonio logró también un alza de 1,6%, y se ubicó en $28,5 billones.



Asimismo, mientras que en el 2019 el Grupo EPM se ubicó como la cuarta empresa más grande del país, el año pasado llegó a la tercera posición, pues sus ingresos se incrementaron en un año clave en que la compañía realizó inversiones en proyectos de infraestructura por $3,1 billones.



Los ingresos fueron de $19,3 billones, 8,6% por encima de los $17,7 billones que se facturaron en el 2019.



Mientras que la matriz de EPM aportó el 48% de estos, las filiales del exterior contribuyeron con el 32% y las nacionales con el 20%.



El virus de la crisis económica contagió también a la Organización Terpel, y el 2020 no fue el mejor año para la compañía, que perdió dos puestos en el ranking de estas 1.001 firmas y vio una caída de 27% en sus ingresos.



La facturación pasó de $22,4 billones en el 2019 a $16,3 billones en el 2020, eso sin contar que la empresa registró pérdidas por $39.737 millones, mientras que un año antes las ganancias rondaron los $237.900 millones, e incluso se deterioraron los activos y el patrimonio.



Cabe apuntar que la organización se vio fuertemente golpeada por el cierre de la actividad aeroportuaria y la caída en la demanda de combustibles, y aunque las ventas empezaron a recuperarse desde el tercer trimestre, no fue suficiente para mitigar la caída de 22% en la comercialización, que para el 2020 fue de 2.264 millones de galones, mientras en el 2019 fue de 2.917 millones de galones.



El ‘top 5’ de las 1.001 más grandes lo completa el Grupo Éxito. Las cifras destacan que los ingresos operacionales consolidados del grupo alcanzaron $15,7 billones en el 2020, con un crecimiento de 2,9% frente al año anterior, pese a la pandemia.



El grupo advierte que la omnicanalidad y la innovación fueron las estrategias que le permitieron salir a flote en el 2020 y ascender desde la séptima casilla del ranking de las mayores compañías.



El Grupo Argos, en contraste, cayó un puesto, y se ubicó en el sexto lugar del listado, tras facturar 16% menos frente al 2020, con ingresos que pasaron de $16,7 billones a $13,9 billones.



La compañía emprendió una estrategia de disminución de costos y gastos, aplazamiento de inversiones prorrogables y aseguramiento de la liquidez en un entorno de incertidumbre, y gracias a su portafolio diversificado que agrupa y consolida a siete compañías, se compensaron los efectos de la pandemia.



Así, mientras el negocio aeroportuario se vio afectado, el energético sacó la cara por el grupo. Sumado a esto, en el mercado de la telefonía Claro se ubicó como la séptima empresa más grande del país por ingresos, mientras que en el 2019 fue la octava.



El negocio de la compañía creció 4,9%, al pasar sus ingresos de $12,6 billones en el 2020 a $13,3 billones. Su utilidad neta también aumentó, 6,05%, con ganancias por $1,2 billones.



Dentro de las empresas más grandes también se encuentra el Grupo Corficolombiana, conglomerado que agrupa a 64 firmas que escaló una posición en el ranking. Sus ingresos operacionales subieron 2,9%, pues pasó de facturar $10,8 billones a $11,1 billones, mientras que sus activos aumentaron 19,9% y las ganancias crecieron 14%, para un total de $2,2 billones.



Grupo Nutresa, así mismo, incrementó en 11,7% sus ingresos el año pasado y facturó $11,1 billones, mientras en el 2019 había reportado ventas por $9,9 billones, esto le permitió también escalar una posición en el listado.



Las 71 empresas que conforman el grupo destacaron por medio de su diversidad de productos y canales, al punto que las ventas en la línea de innovación representaron el 19,6% del total, y superaron por quinto año consecutivo la meta establecida, que fue del 15% para el 2020.



El ‘top 10’ de las más grandes lo completa Nueva EPS, la que tiene el mayor número de afiliados con alrededor de 6,3 millones. Los ingresos de la empresa público-privada aumentaron 25% y pasaron de $7,9 billones en el 2019 a $9,9 billones en el 2020.

A su vez, las ganancias se elevaron en 123%, pues la utilidad neta se catapultó a $27 billones. Eso le permitió a la EPS subir dos posiciones.



IMPACTOS DISTINTOS POR LA CRISIS



El golpe de la covid-19 fue tal que se presentaron resultados adversos para las empresas colombianas según la naturaleza de su ocupación. Mientras algunas industrias pudieron adaptarse e incluso sacar provecho de la coyuntura, otras se vieron fuertemente golpeadas, como es el caso de Avianca Holdings, que fue la compañía con el mayor volumen de pérdidas, las cuales se incrementaron 37%.



Aunque venía de un 2019 complejo en que la caída total llegó a $2,9 billones, el conglomerado de la aviación, conformado por 17 empresas, cerró el 2020 con pérdidas por $4 billones como resultado de la parálisis del mercado aéreo.



La compañía fue la única que salió del ‘top’ 10 el año pasado si se revisa el ranking y se compara con el de 2019, y cayó a la posición 16 de listado general, pues sus ingresos operacionales se redujeron en un 58%, y la facturación cayó de $15 billones en el 2019 a $6,3 billones en el 2020.



El sector minero y de hidrocarburos fue de los más golpeados también, y entre las empresas con más pérdidas se encuentran Frontera Energy, Prodeco y Carbones del Cerrejón.



La primera, que se ubicó en el puesto 49 de 1.001, perdió $1,7 billones el año pasado.

Aunque Prodeco registró menores pérdidas que en el 2019, cuando la baja fue de $2,3 billones y el año pasado solo $1,7 billones, está entre las que tuvieron peores cifras en materia de utilidades.



Cerrejón, por su parte, perdió $732.276 millones, por encima de los $207.222 millones del 2019. También entre las empresas con grandes pérdidas está la portuguesa Jerónimo Martins Colombia, propietaria de las Tiendas Ara, que cerró el 2020 con una caída de $466.849 millones.



El ‘discounter’, sin embargo, aumentó en 24% sus ingresos operacionales en el 2020, que subieron de $3,1 billones en el 2019 a $3,9 billones el año pasado.



La otra cara de la moneda está en las compañías con mayores ganancias, como fue el caso de ISA, la número 11 en el listado, que el año pasado reportó utilidades de $3,76 billones, 36% por encima de las del 2019, que fueron $2,7 billones.



La compañía también aumentó sus ingresos consolidados, que pasaron de $8,1 billones en el 2019 a $9,1 billones en el 2020, lo que implicó un alza de 11,9% entre los dos años.



A ISA la suceden el Grupo EPM, con ganancias por $3,71 billones, 14% por encima de las del 2019; Ecopetrol, con utilidades por $2,8 billones; el Grupo Energía Bogotá, la compañía número 22 en el ranking de ingresos, que el año pasado registró una facturación de $5,1 billones y ganancias por $2,6 billones.



Por utilidades, la siguiente en la clasificación es el Grupo Aval que, a pesar de haber disminuido en 20% sus ganancias, alcanzó los $2,3 billones en el 2020. Grupo Aval figuró como la empresa número 43 entre las 1.001 más grandes, con ingresos operacionales por $2,6 billones en el 2020.



CAÍDA ESPERADA



Si bien las empresas se ‘contagiaron’ del efecto covid, el impacto pudo haber sido mayor. La Superintendencia de Sociedades entregó recientemente también su listado de las 1.000 compañías más grandes del país, sin consolidar los ingresos.



En este reporte, la entidad destaca que las firmas más grandes de Colombia registraron una reducción de $57 billones frente al año anterior, lo que representa una caída del 7,6% con relación al 2019.



En el 2020, las 1.000 compañías más grandes, de acuerdo con la Supersociedades, reportaron ingresos por $697 billones, mientras que en el 2019 esa cifra fue de $754 billones.



El superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, asegura que “el impacto estuvo en línea con lo esperado y muestra los deterioros que causó la crisis, pero esa caída no fue mayor dada la estrategia del Gobierno para conjurar la crisis y la resiliencia del sector empresarial para sortearla”.



Laura Lucía Becerra Elejalde

Periodista de Portafolio